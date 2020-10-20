Param, dijital banka insha'ya 23,2 milyon TL'lik yatırım yaptı

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk tarafından iki yıl önce Avrupa'da kurulan dijital banka insha'nın yatırımcıları arasına katılan Param, insha'ya 232 milyon TL değerleme üzerinden 23,2 milyon TL tutarında yatırım yaptı.

Param'dan yapılan açıklamaya göre şirket, hem bireysel hem de kurumsal tarafta elektronik para hesabı, ön ödemeli kart, para transferi, fatura ödeme, sanal POS konularında faaliyet gösteriyor.

İki yıldır Almanya'da 43 bin üye, 400 binden fazla işlem ve 65 milyon avroyu geçen hesap hacmi ile faaliyet gösteren dijital banka insha, bu tohum yatırımla Avrupa'da yeni ülkelere açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Param kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Emin Can Yılmaz, insha'nın Avrupa'da sunduğu finansal çözümleri önemsediklerini ve iki yıl gibi kısa bir sürede geldiği noktayı çok değerli bulduklarını aktardı.

insha'nın hayallerine ortak olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"insha'nın koyduğu hedeflere, çizdiği vizyona ve ekibine güveniyoruz. Yaptığımız bu yatırımla hem insha'nın hem de Param'ın Avrupa'daki açılımını daha da hızlandırmak istiyoruz. Öte yandan Türkiye'de ilk kez bir FinTech, köklü bir bankanın iştirakine yatırım yapıyor. Bunu gerçekleştirmek Türkiye FinTech ekosistemi için çok stratejik ve önemli bir gelişme. Bu yatırımın her iki taraf için de önemli getirileri olacağına inanıyorum."

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku da yatırıma ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"İki yıl önce katılım bankacılığı alanında bir ilki gerçekleştirerek Avrupa'da dijital bankacılık hizmeti vermek üzere insha'yı hayata geçirmiştik.

Şubesiz ve tamamen dijital bankacılık hizmeti veren iştirakimiz insha bugün bir ilki daha gerçekleştirerek Param gibi güçlü bir FinTech'i yatırımcıları arasına almış oldu. Param ile birlikte insha'nın gücü daha da artacak. Her iki tarafın daha iyi, daha hızlı bir şekilde büyümesini sağlayacak ve tüm ekosisteme katkı sunacaktır."









