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Paralimpik basketbolcular, Polonya'da sahne alacak

- Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Polonya, İngiltere, Kanada, İsrail ve Hollanda'nın yer alacağı turnuvada mücadele edecek

23 Temmuz 2019 Salı 16:19
Paralimpik basketbolcular, Polonya'da sahne alacak


ANKARA (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesinde Polonya'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota veren Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında milli takımımız, Polonya'nın Walbrzych kentinde organize edilen uluslararası turnuvada mücadele edecek." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Polonya, İngiltere, Kanada, İsrail ve Hollanda'nın yer aldığı turnuvada milli takım, ilk maçında bugün TSİ 18.45'te Kanada ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlıların maç programı TSİ şöyle:

Yarın:

16.20 Türkiye-İngiltere

25 Temmuz Perşembe:

16.20 Türkiye-İsrail

26 Temmuz Cuma:

21.00 Hollanda-Türkiye

27 Temmuz Cumartesi:

10.30 Türkiye-Polonya

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:19
  1. Avrupa Şampiyonası
  2. Tekerlekli sandalye basketbol
  3. Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı
  4. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

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