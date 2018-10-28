Paraben maddesi öyle zararlı ki!



Paraben, raf ömrünü uzatıcı olarak kullanılan bir madde. Benzoik asidin bir türevidir. Zehirli ve toksik bir maddedir. Birkaç çeşidi vardır. Bazen bu birkaçı birden kozmetik ürünlerde kullanılmaktadır. Günlük hayatta kullanılan, bir çok üründe; şampuanlarda, kremlerde, parfümlerde ve daha başka pek çok ürünün içinde paraben bulunmaktadır.

Parabenler vücutta östrojeni taklit eden madde olarak bilinir. Göğüs kanseri hastası kadınlar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda alınan tümör örnekleri içinde bol miktarda paraben maddesi olduğu ortaya çıkmıştır. Vücutta hormanal etkileri artıran kimyasal maddelerin kullanılması özellikle öströjen hormonuyla artan göğüs kanserinin yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Göğüs dokusundaki yoğun yağ oranı vücuttaki toksik maddelerin burada yoğunlaşmasına ve göğüs kanserinin en yaygın kanser çeşidi olmasına sebep olmaktadır.

Para=Paraben

Yaygınca kullanılmasındaki en temel sebep düşük maliyetli olmasındandır. Kozmetikçiler bu zehir üzerinden "para" basmakta, onun için "paraben"den vazgeçememektedir.

Araştırmalarda, tümörler üzerinde doku başına 20 nanogram paraben tespit edilmiştir.

Kullanılma Sebebi



Paraben, egzama gibi ciltte tahriş edici yan etkilerde oluşturabilmektedir. Kozmetik sektöründe kullanılan hammaddelerin yasa gereği tüketiciyi bilgilendirmek amaçlı etiket üzerinde yazılması zorunludur.

Parabenlerin etiket üzerinde yazılışı methylparaben, ethylparaben, benzylparaben veya buthylparaben şeklindedir.



Paraben olmayan ürünlerde İngilizce "Paraben Free", Almanca "Kein Paraben", Fransızca "Sans Paraben" ifadeleri kullanılmaktadır. Bizde "Koruyucu yok" diye yazan firmalar vardır.

Fakat siz, karınca duası gibi adeta okunmasın diye yazılmış ürünün içindeki maddelerin sıralandığı satırları ne yapıp yapıp okumalısınız. İçinde methylparaben, ethylparaben, benzylparaben veya buthylparaben olan ürünü almamalısınız.

MİKROPTAN FAZLA İNSAN KIRIYOR

Peki, parabenin kullanılmadığı ürünler yok mu? Elbette var.



Alabiliyorsak organik ürünler tercih etmeliyiz.

Aldığımız ürünlerdeki üretim ve son kullanım tarihlerine dikkat etmeliyiz.

Şampuan, krem, duş jeli gibi ürünlerin kapağının açık bırakılmaması gerekmektedir.

Kozmetikleri başkalarıyla paylaşmanın mikrop ve hastalıkları da paylaşmak anlamına geldiğini unutmamalıyız.

Özellikle krem sürmeden önce ellerimizi yıkamalıyız.

Cilt bakımı için kullanılan ürünleri aşırı miktarda kullanılmaması gerekir.

Birçok kozmetik ürün içerisindeki bu zehirli koruyucular sebebiyle yaklaşık olarak 3 yıl süreyle bozulmadan saklanabilmektedir. Tipik olarak, bu zehir mikroorganizmaların çoğalmalarını önlemek için kullanılsa da sonuçta en büyük zararı üstüne para veren tüketiciyi kanser yaparak vermektedir.

Sadece hanımlar değil; traş kremleri, köpükleri, ve kokularla erkekler de zehirleniyor