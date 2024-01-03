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Gündem Para tuzağında son nokta! Altın makineyle mi kesiyorsunuz? Saç sakal traşının bile lüksünü çıkardılar
Gündem

Para tuzağında son nokta! Altın makineyle mi kesiyorsunuz? Saç sakal traşının bile lüksünü çıkardılar

Yeniakit Publisher
2024-01-03 22:00:00 -
Para tuzağında son nokta! Altın makineyle mi kesiyorsunuz? Saç sakal traşının bile lüksünü çıkardılar

Saç kesimi fiyatları 2024 yılının girmesiyle birlikte Antalya'da yüzde 80 arttı.

Yeni yılda Antalya'da saç kesim fiyatları yüzde 80 arttı, zam, sosyal medyada gündem oldu.

Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın üyelerine gönderdiği yeni fiyat listesinde saç sakal kesimi, 'Lüks' tarifedeki berberlerde 1100 lira olarak belirlendi. Konu sosyal medyada gündem oldu.

'Altın makas' tarifesine yoğun eleştiri!

Antalya'daki saç sakal kesim ücretine yapılan zam, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Sosyal medya paylaşımlarında tıraş ücretlerindeki pahalılığa, 'Tıraşın lüksü nasıl oluyor?', 'Altın makasla mı kesiyorlar', 'Tıraş sonu kafanı altın suyuna mı batırıyorlar?', 'Berber abiler saç sakalı benzinli odun motoruyla mı kesiyorsunuz?', 'Bir adet sıfır fazla eklenmiş sanırım', 'Altın kaplama makasla tıraş olma keyfi için' yorumlarıyla vurgu yapıldı.

Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, 20 yılı aşkın süredir kentte 4 farklı tarifeyle fiyat listesi oluşturulup, üye iş yerleriyle paylaşıldığını anlattı.

Fiyatlar bölge bölge değişiyormuş!

Artan maliyet nedeniyle kesim ücretine artış yapıldığına değinen Uzun, "Lüks tarife, alışveriş merkezi ile oteller bölgesinde kullanılıyor. A sınıfı Lara bölgesi ile Konyaaltı ilçesinde, B sınıfı şehir merkezi, C sınıfı da Kepez ilçesi, Varsak bölgesi, Aksu ile Döşemealtı ilçesinde kullanılıyor." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Tarifemizde geçen yıla göre yüzde 80 artış oldu." ifadesini kullanan, "Malzeme fiyatları, kira ücretlerindeki artış, sosyal güvence ödemeleri nedeniyle mecburen fiyatları artırdık. Fiyat artışına esnafımızdan, 'Kafede 40 liraya çay içildiği dönemde, ayda bir kere tıraş olmak için bu fiyat ödenir' gibi olumlu tepkiler aldık. Vatandaşın farklı tepkileri de olacak ama çoğunlukla olumlu düşünceler alıyoruz" diye konuştu.

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