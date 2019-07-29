Para Atıcılık Dünya Kupası 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan Ayşegül Pehlivanlar, 50 metre tabancada ise dünya barajını geçti

İSTANBUL (AA) - Para Atıcılık Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar, 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanırken, 50 metre tabancada ise dünya barajını geçmeyi başardı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nda yarışan Ayşegül Pehlivanlar, 10 metre havalı tabancada 229.7 puanla ikinci oldu ve gümüş madalyaya uzandı. Milli sporcu, 50 metre tabanca karışık kategorisinde ise elde ettiği 505 puanla ekim ayında Avustralya'da yapılacak 2019 Dünya Şampiyonası için barajı geçti.



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