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Papaya nedir? Papaya nasıl yenir?

Çarşıda, pazarda karşınıza çıkan küçük birer kavunu andıran meyvenin ne olduğunu biliyor musunuz?

22 Nisan 2019 Pazartesi 08:51
Papaya nedir? Papaya nasıl yenir?

Son zamanlarda çarşıda, pazarda sık sık rastladığımız rengiyle kavunu andıran papaya meyvesini gördünüz mü? Christopher Columbus'un "meleklerin meyvesi" ismini verdiği kavun yemişi olarak bilinen papaya Güney ve Orta Amerika'ya ait bir meyvedir. Bu lezzetli meyve sebze gibi yemeklerde de kullanılıyor.

Vitamin deposu

Papaya; A ve C vitaminleri içerir. Bu lezzetli meyve aynı zamanda bir lif kaynağıdır.

Antioksidan özelliği

Papaya birçok hastalıkla mücadele etmeyi kolaylaştıracak antioksidanlar içerir.

Kanserle savaşır

Yapılan araştırmalar papayanın kanseri önlediğini hatta kanser hastalarının düzenli olarak tüketmesi halinde bu rahatsızlığı gerilettiği kanıtlanmıştır.

Kalp dostu

Papaya içerdiği likopen nedeniyle kalp sağlığı için son derece yararlıdır.

İltihabı azaltır

Papaya iltihap kurutmaya yardımcı olan içeriklere sahiptir.

Kabızlık sorununu çözüyor

Genç, yaşlı birçok insanın yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyen kabızlıktan kurtulmak istiyorsanız papaya tüketmek işinize yarayacaktır.

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Papaya nerede bulunur?

Tropikal bu meyve son yıllarda büyük zincir marketlerde ve bazı manavlarda rahatlıkla bulunabiliyor. Ayrıca bu meyveyi güvendiğiniz online alışveriş sitelerinden de temin edebilirsiniz. Yerli üretimi yapılmaya başlanan papayanın adet fiyatı 24 ila 30 lira arasında değişiyor. Ancak birçok tropikal meyvede olduğu gibi yerli üretim arttıkça papayanın fiyatı da zamanla düşüş gösterecektir.

Papaya nasıl tüketilir?

Papaya meyvesini kesip yiyebileceğiniz gibi kahvaltı sofralarında peynirle birlikte ikram edebilirsiniz. Salatalara ayrı bir tat katan papaya ile smothie hazırlamanız da mümkün. Ayrıca papayayı etleri marine ederken kullanabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 08:51
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