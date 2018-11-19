Papaya çekirdeğinin bu faydalarına şaşıracaksınız

Papaya tüketirken ne kadar sağlıklı olduklarını bilmeden çekirdekleri atılır. Papaya çekirdekleri, hardal tohumlarına benzeyen oldukça güçlü bir tada sahiptir, fakat aynı zamanda birçok sağlık probleminin tedavisinde yardımcı olabilecek yararlar barındırırlar.

Papaya çekirdekleri, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir, kardiyovasküler hastalıklara, sindirim sorunlarına, küçük kesik ve yaraların iyileşmesine yardımcı olurken, bazı çalışmalar kanserin tedavisinde de etkili olabileceğini ortaya koymaktadır.

SİNDİRİM SAĞLIĞINIZI GELİŞTİRİN

Papaya çekirdekleri, aslında çeşitli sindirim problemlerine karşı en iyi doğal ilaç olabilir. Sindirimi hızlandırabilir, bağırsak enfeksiyonlarını önleyebilir ve ayrıca gıda zehirlenmesine karşı da oldukça etkilidir.

KANSERİN ÖNLENMESİNE YARDIMCI OLABİLİR

Çalışmalar, çekirdeklerin aslında çeşitli kanser türlerini önleyebileceğini göstermiştir. Bilim adamları, kolon, akciğer, prostat ve karaciğer kanserlerinin tedavisine yardımcı olabileceğini gösteren sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

BÖBREKLERİ VE KARACİĞERİ TEMİZLER

Geleneksel Çin tıbbı, papaya çekirdeklerini karaciğer ve böbreklerin temizlenmesi için doğal bir detoks yöntemi olarak kullanmıştır. Çekirdekler, toksinleri ve kimyasalları bu iki organdan temizleyebilir.

İNFLAMASYONU AZALTIR

Papaya ve çekirdekleri, artrit ve gut gibi iltihaplı hastalıkların tedavisinde yardımcı olabilecek güçlü anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Bunu da, meyve ve çekirdeğinde bulunan papain ve chymopapain olarak bilinen iki enzim sağlar.

YÜKSEK TANSİYONU AZALTIR

Yüksek tansiyondan şikayetçiyseniz, sabahları papaya çekirdeği tüketebilirsiniz.

UYARI

Papaya çekirdeklerinin uzun süreli tüketimi kısırlığa neden olabilir.

PAPAYA ÇEKİRDEKLERİ NASIL TÜKETİLİR?

Papaya çekirdeklerini meyvesiyle birlikte tüketebilir ya da güneşte kurutarak toz haline getirip yiyeceklerinize ekleyebilirsiniz.

NE KADAR PAPAYA ÇEKİRDEĞİ TÜKETEBİLİRSİNİZ?

Uzmanlar, günlük bir yemek kaşığından daha fazlasını önermezler.