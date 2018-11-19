THY- Euroleague
0553 313 94 23

Papaya çekirdeğinin bu faydalarına şaşıracaksınız

Papaya çekirdeğinin faydaları nelerdir? Papaya çekirdeği neye iyi gelir?

19 Kasım 2018 Pazartesi 21:15
Papaya çekirdeğinin bu faydalarına şaşıracaksınız

Papaya tüketirken ne kadar sağlıklı olduklarını bilmeden çekirdekleri atılır. Papaya çekirdekleri, hardal tohumlarına benzeyen oldukça güçlü bir tada sahiptir, fakat aynı zamanda birçok sağlık probleminin tedavisinde yardımcı olabilecek yararlar barındırırlar.

Papaya çekirdekleri, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir, kardiyovasküler hastalıklara, sindirim sorunlarına, küçük kesik ve yaraların iyileşmesine yardımcı olurken, bazı çalışmalar kanserin tedavisinde de etkili olabileceğini ortaya koymaktadır.

SİNDİRİM SAĞLIĞINIZI GELİŞTİRİN

Papaya çekirdekleri, aslında çeşitli sindirim problemlerine karşı en iyi doğal ilaç olabilir. Sindirimi hızlandırabilir, bağırsak enfeksiyonlarını önleyebilir ve ayrıca gıda zehirlenmesine karşı da oldukça etkilidir.

KANSERİN ÖNLENMESİNE YARDIMCI OLABİLİR

Çalışmalar, çekirdeklerin aslında çeşitli kanser türlerini önleyebileceğini göstermiştir. Bilim adamları, kolon, akciğer, prostat ve karaciğer kanserlerinin tedavisine yardımcı olabileceğini gösteren sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

BÖBREKLERİ VE KARACİĞERİ TEMİZLER

Geleneksel Çin tıbbı, papaya çekirdeklerini karaciğer ve böbreklerin temizlenmesi için doğal bir detoks yöntemi olarak kullanmıştır. Çekirdekler, toksinleri ve kimyasalları bu iki organdan temizleyebilir.

İNFLAMASYONU AZALTIR

Papaya ve çekirdekleri, artrit ve gut gibi iltihaplı hastalıkların tedavisinde yardımcı olabilecek güçlü anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Bunu da, meyve ve çekirdeğinde bulunan papain ve chymopapain olarak bilinen iki enzim sağlar.

YÜKSEK TANSİYONU AZALTIR

Yüksek tansiyondan şikayetçiyseniz, sabahları papaya çekirdeği tüketebilirsiniz.

UYARI

Papaya çekirdeklerinin uzun süreli tüketimi kısırlığa neden olabilir.

PAPAYA ÇEKİRDEKLERİ NASIL TÜKETİLİR?     

Papaya çekirdeklerini meyvesiyle birlikte tüketebilir ya da güneşte kurutarak toz haline getirip yiyeceklerinize ekleyebilirsiniz.

NE KADAR PAPAYA ÇEKİRDEĞİ TÜKETEBİLİRSİNİZ?

Uzmanlar, günlük bir yemek kaşığından daha fazlasını önermezler.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 21:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hulusi Akar, BBC'ye konuştu: Kayıtların kaynağını açıklamıyoruz
    1. Hulusi Akar, BBC'ye konuştu:..
    2. Erzurum'da doğalgaz bağlantısı..
    3. Ellerde sanat tablosu
    4. Yeşil sahalarda görülmemiş olay!..
    5. Irak'tan Suudi Arabistan ile enerji..
    6. Yunanistan ile Bulgaristan boru hattı..
    7. Eskişehir’de kablo hırsızları tutuklandı
    8. İzmir'de feci kaza
    9. Avrupa Birliği'nden İran'a Yemen uyarısı
    10. Türkakım" töreni Rus medyasınıda geniş..
    11. Çocuğunuz ev ödevini sevmiyor mu?
    12. Canan Karatay'dan tuzlu su önerisi
    13. Kayserispor Alanyaspor hazırlıklarına..
    14. İstanbul'da sağanak etkili oluyor
    15. Donald Trump resti çekmişti! O ülkeden..
    16. Anksiyete rahatsızlığına iyi gelen 5..
    17. Sosyal medya yalnızlaştırıyor
    18. Avrupa Borsaları düşüşle tamamladı
    19. Kupa Demirören'e geldi
    20. Kocaeli'de Mevlit Kandili coşkusu
    Lüks sitede haşema skandalı
    Lüks sitede haşema skandalı
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor