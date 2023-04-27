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Dünya Papa’dan tarihi reform
Dünya

Papa’dan tarihi reform

Yeniakit Publisher
2023-04-27 03:54:00 -
Papa’dan tarihi reform

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, yaklaşan Piskoposlar Toplantısı’nda kadınların da oy kullanmasına izin veren karara imza attı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Katolik kilisesinde tarihi bir reforma imza attı. Papa, yaklaşan Piskoposlar Toplantısı’nda kadınların da oy kullanmasına karar verdi. Söz konusu adım ile kadınlara karar alma aşamalarında daha fazla sorumluluk verilmesi ve Katolik kilisesinde sıradan insanların daha fazla söz hakkına sahip olmasının amaçlandığı aktarıldı.

Karardan önce toplantılarda sadece 2021 yılında Piskoposlar Meclisi'nde oy kullanma hakkına sahip müsteşarlık pozisyonuna atanan 1 kadın oy kullanabiliyordu. Karar ile Piskoposlar Meclisi'ne piskopos olmayan 70 üye atanacak ve bunlarını yarısını kadınlar oluşturacak.

Piskoposlar Meclisi'nde sorumlu Kardinal Mario Grech yaptığı açıklamada, değişikliklerle birlikte ekim ayındaki toplantıda temsilcilerin yaklaşık yüzde 21'inin piskopos olmayanlardan oluşacağını ve bu grubun yarısının kadın olacağını vurguladı.

Katolik kilisesini kadınlara ikinci sınıf insan muamelesi yapmakla eleştiren Katolik kadın grupları, bu adımı kilisenin 2000 yıllık tarihinde önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Katolik kilisesi, 1960’dan bu yana dünyanın dört bir yanındaki piskoposlarını belirli konuları tartışmak üzere birkaç haftalığına Vatikan’a çağırıyor. Toplantıların sonunda, piskoposlar belirli önerileri oylayarak Papa’ya sunuyor ve tavsiyelerde bulunuyorlar. Bu seneki toplantıların 4-29 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanıyor.
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İlk kez 1 kadın oy kullanma hakkına kavuşmuştu

Piskoposlar Meclisi'nde oy kullanma hakkına sahip müsteşarlık pozisyonuna 2021’de ilk kez bir kadın olan Fransız rahibe Nathalie Becquart atanmıştı. Becquart, 1965'te kurulan Piskoposlar Meclisi'nde oy kullanma hakkına sahip ilk kadın olmuştu.

Kaynak: İHA

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