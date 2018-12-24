0553 313 94 23

Panpalarından Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a övgü: En üst düzeyde...

Kendilerine 'Sanatçılar Girişimi' adı veren millet düşmanı sözde sanatçılar, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için bir araya geldi. Aralarında Edip Akbayram, Rutkay Aziz ve Bedri Baykam gibi Müslüman düşmanı sözde sanatçıların da yer aldığı grup bir açıklama yaparak, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 'en üst düzeyde değer sahibi saygın sanatçılar' olduğunu ve sanık konumuna düşürülmelerinin ülke içinde yeni bölünme ve düşmanlıklara sebep olacağını öne sürdü.

24 Aralık 2018 Pazartesi 23:11
Panpalarından Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a övgü: En üst düzeyde...

Kendilerine 'Sanatçılar Girişimi' adı veren bu güne kadar toplumun değerlerine salyalarıyla girişmekten başka sanatsal bir faaliyetleri görülmeyen azılı millet düşmanları Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için bir araya geldi.

Bir açıklama yapan sözde sanatçılar grubu, Akpınar ve Gezen'e yönelik uygulamanın sonlandırılmasını talep etti. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siyasal yönetimin en yetkili kişileri ve çevrelerince sanata, sanatçıya, aydına ve aydınlanmaya yönelik ağır suçlama ve ötekileştirme söylemleriyle yıkıcı uygulamaların son bir örneği tiyatromuzun iki saygın çınarını, Sayın Metin Akpınar’ı ve Sayın Müjdat Gezen’i hedef alan tehdit ve yargı süreci olmuştur.

Ayrıntıya girmeye gerek görmeksizin dile getirilecek olursa, Metin Akpınar’ın söz konusu TV programındaki sözlerinin asıl ve temel içeriği, her farklı düşüncenin bir arada, şiddetsiz, barışçıl bir ortamda var olma hakkı demek olan demokrasi vurgusudur.

Akpınar konuşmasında kökten dincilik ve etnik ayrımcılık gibi bugün sadece bizim ülkemizde değil, bu coğrafyada ve belli ölçülerde bütün ülkelerde var olan bölücü, ayrıştırıcı eğilim ve uygulamaların tehlikesine dikkat çekmiş ve sonucun sadece bu tür yönelimlerin sorumluları için değil, söz konusu ülkeler için de kaçınılmaz bir yok oluş olacağını vurgulamıştır.

Bunlar demokrasi ve aydınlanma yandaşlarının tek bir kişi ya da kuruma değil, tehlikenin kendisine yönelik ortak kaygı ve düşünceleridir.

Ülkemiz sanatının Metin Akpınar ve Müjdat Gezen gibi en üst düzeyde değer sahibi, saygın sanatçılarının düşüncelerinden ötürü yargılanarak adli kontrol ve yurtdışı yasağı gibi yargı kararlarıyla sanık konumuna düşürülmeleri sadece ve ancak ülkemizin uygar dünya kamuoyundaki imajında yeni yaralar açacak, kendi ülkemiz içinde de yeni bölünme ve düşmanlıklar yaratacaktır.

Sanatçılar Girişimi sözcüleri ve katılımcıları olarak Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’e yönelik bu kabul edilemez uygulamalara son verilmesini, Akpınar ve Gezen’in yalnız olmadıklarının bilinmesini istiyor, bütün sanatçı arkadaşlarımızın bu açıklamamıza destek imzalarını bekliyoruz."

Ataol Behramoğlu

Orhan Aydın

Bedri Baykam

Genco Erkal

Rutkay Aziz

Edip Akbayram

Nihat Behram

Cihat Tamer

Vecdi Sayar

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 23:11
  1. metin akpınar
  2. müjdat gezen
  3. Ataol Behramoğlu
  4. Orhan Aydın
  5. Bedri Baykam
  6. Genco Erkal
  7. Rutkay Aziz
  8. Edip Akbayram
  9. Nihat Behram
  10. Cihat Tamer
  11. Vecdi Sayar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte asgari ücretin en yüksek olduğu 9 ülke
    1. İşte asgari ücretin en yüksek olduğu 9..
    2. Kuzey Ege için fırtına ve kuvvetli..
    3. Emekli vatandaşa en az 255 TL zam
    4. Çocuk gelişiminde resim yapmanın..
    5. Ocak ayı boyunca diziler 3 hafta..
    6. Ana kuzuları vatan için yola çıktı.....
    7. Megakentte gökyüzü kızıla boyandı
    8. Milföyden kolay pide
    9. Yer Gazze: Protestolarda Türk bayrağı..
    10. Siyatik belinizi bükmesin!
    11. Vücut için çok faydalı 5 yeşillik
    12. Ürdün hükümeti genel af yasa..
    13. GÜNCELLEME - Polisin silahla vurduğu..
    14. AK Partili Mehmet Muş'tan CHP'li..
    15. "Netanyahu hükümeti İsrail..
    16. ABD'de 7 yaşındaki Guetemalalı çocuk..
    17. GÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayet
    18. Afganistan'da intihar saldırısı: 29 ölü
    19. Adıyaman'da mazot dökülen soba..
    20. Maçın ardından
    'Pezevenk'e açıklama: "Sana ne pezevenk" demişti
    'Pezevenk'e açıklama: "Sana ne pezevenk" demişti
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni