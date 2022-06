Pandemiyle beraber gayrimüslimlerin helal ürün talebi arttı

Soylu, pandemiyle beraber gayrimüslimlerin helal belgeli ürün talebinin arttığını dile getirdi.

İlgi yoğun

Gayrimüslim ülkelerde helal standartlarına ilginin yoğun olduğunu gördüklerini kaydeden Soylu, şunları belirtti: “Helal standartları sağlık, hijyen ve temizlik gibi daha evrensel hususları da barındırıyor. Günden güne de gayrimüslim ülkelerde helal belgeli ürünlere talep artıyor. Bütün helal ürünlere yönelik pandemiden önce de talep vardı. Pandemiden sonra bu talep yoğunlaştı. Güvenli, sağlıklı, temiz gıdanın önemi pandemiyle ortaya çıktı. Uzak Doğu coğrafyası buna en güzel örnektir. Özellikle Uzak Doğu coğrafyasında Müslüman olmayan tüketiciler de helal belgeli ürünlere yoğun talep göstermeye başlamıştır.”

Başvuru üstüne başvuru

Soylu, helal belgelendirmenin esas itibarıyla gayrimüslim ülkelerde ortaya çıkıp yaygınlaştığına dikkati çekti. Soylu, “Bize başvuruların büyük kısmı gayrimüslim ülkelerden gelmektedir. Hatta Türkiye’de belgelendirme faaliyetlerinde bulunan ve bizim akredite ettiğimiz kuruluşların bir kısmının müşterileri yurt dışından gelmektedir” dedi.

Önemli çağrı

HAK Başkanı Soylu, İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (The Standards and Metrology Institute for the Islamic Countries-SMIIC) belirlediği 16 standarda göre verilen helal belgelerinin karşılıklı tanınması için uluslararası bir sistem kurulması gerektiğinin altını çizdi. Soylu, şunları aktardı: “Uluslararası ticaretin bu standartlar temelinde yürümesi lazım. Bir ülkede verilen helal belgesinin normal şartlar altında diğer ülkelerde geçerli olması gerekiyor. Maalesef tüm dünyada farklı ülkelerin farklı helal standartları ve helal belgelendirme yaklaşımları var. Farklı akreditasyon ve denetim sistemi ihracatçılarımız için maliyet oluşturuyor. Pek çok gıda ihracatçısı farklı ülkeler için farklı helal belgeleri alıyor ve bunun maliyeti çok yüksek. Karşılıklı tanıma mekanizması kuramadığınız takdirde hem üreticiler üzerindeki maliyet artıyor hem de tüketiciler hangi ürünün helal olup olmadığı konusunda tereddüt yaşıyor.

Pozisyonumuz net

Ülke olarak bizim pozisyonumuz açık ve nettir. SMIIC’nin hazırladığı uluslararası standartlara göre belgelendirme yapılması, akreditasyon ve denetim sistemi kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu suretle de helal belgelerinin tüm dünyada karşılıklı tanınmasına imkân verir hale gelmesini istiyoruz. Beklenti ve çalışmalarımız bu yönde.”