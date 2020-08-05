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Ekonomi

“Pandemide kenetlendik, şimdi kanatlanma zamanı”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de Türkiye’nin temmuz ayı ihracatının, pandemi ilanından bu yana gerçekleşen en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirterek, “Türk ihracatçısı oyunun yönünü çok kısa bir süre içerisinde kendisine çevirmeyi bildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:15:00 -
“Pandemide kenetlendik, şimdi kanatlanma zamanı”

Pandemide kenetlendik, şimdi kanatlanma zamanı” ifadelerini kullandı.

Ticaret pazarlarında her geçen gün Türk malı algısının geliştiğini ve Türkiye’ye olan güvenin arttığını dile getiren Gülle, “Türkiye, küresel ticaretin ‘güvenilir limanı’ olduğunu tescilleyerek ‘ihracatta normalin de ötesindeki seyrine’ devam ediyor. Her ay bir önceki ayın üzerine koyarak hedeflerimize yürüyoruz. Ülkemizin döviz girdisindeki her artış mücadelemizde bizleri daha da cesaretlendiriyor. Bu yolda tek amacımız, ihracatla yükselen Türkiye” değerlendirmesinde bulundu.

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