Pandemide kenetlendik, şimdi kanatlanma zamanı” ifadelerini kullandı.

Ticaret pazarlarında her geçen gün Türk malı algısının geliştiğini ve Türkiye’ye olan güvenin arttığını dile getiren Gülle, “Türkiye, küresel ticaretin ‘güvenilir limanı’ olduğunu tescilleyerek ‘ihracatta normalin de ötesindeki seyrine’ devam ediyor. Her ay bir önceki ayın üzerine koyarak hedeflerimize yürüyoruz. Ülkemizin döviz girdisindeki her artış mücadelemizde bizleri daha da cesaretlendiriyor. Bu yolda tek amacımız, ihracatla yükselen Türkiye” değerlendirmesinde bulundu.