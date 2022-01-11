Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA) aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, Kovid-19 salgını ve aşılarla ilgili son durum hakkında basın toplantısı düzenledi.

"Tünelin sonundaki ışığa ne zaman ulaşacağız?" sorusunu yanıtlayan Cavaleri, “Bunu bilmiyoruz ama önemli olan ve gördüğümüz şey, virüsün daha endemik hale geldiği. Ancak şu anda endemi durumuna geldiğimizi söyleyemeyiz. Koronavirüs şu anda hala pandemik virüs gibi davranıyor. Bunu Omicron kaynaklı acil vakalar bize gösteriyor” ifadesini kullandı. Peki, pandemi ne endemi ne?

Pandemi ne endemi ne? Pandemi ile endemi arasındaki fark nedir?

Pandemi: Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır.

Endemi: Endemik, epidemiyolojide bulaşıcı bir hastalığın dışarıdan herhangi bir etki olmadan belli bir popülasyonda varlığını sürdürebilmesi durumunu tanımlar. Endemi ve andemik olarak da anılır.

Epidemi bulaşıcı anlamına gelirken pandemi sözcüğü, bulaş riski yüksek, salgın hastalıklar için kullanılır. Pandemi daha önce gözlemlenmiş ve tanısı konmamış yeni bir virüsün ortaya çıkmasıyla başlar.Epidemi, bilinen bir virüsün kontrol dışına çıkması demektir.