Pandemi helal turizme ilgiyi artırdı

Pandemiyle mücadele kapsamında turizm işletmelerinin çok ciddi önlemler aldıklarını kaydeden Turhan, otellerin sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlendiğini dile getirerek şu bilgileri verdi: “Pandemi nedeniyle yabancı turistin helal daha az gelmesinden turizme ilgi arttı. Yurt içinde sahil destinasyonunda 70 civarında helal konseptli çalışan otel tespit ettik. Son dönemde bunlara yeni oteller ekleniyor. Tesis sahipleri, daha az zararla sezonu kapatmak için yerli turiste yöneliyor. Bu dönemde helal turizm otel sayında ciddi bir artış var. Bizim tespit ettiğimiz 30’a yakın otel bu konsepte dönüştü. Ana pazarının büyük bölümü zaten iç pazar. Yeni açılan oteller, sahada takip ettiğimiz oteller var. Helal turizmde misafirin harcama kapasitesi yüksek, kişi başı harcama Türkiye genelinde tespit ettiğimiz bin 296 dolar.”

171 milyar dolarlık hacme ulaştı

IHATO Genel Sekreteri Turhan, sadece alkolsüz otelin helal konsept anlamına gelmediğini, ibadet imkanları, helal gıda, mahrem hizmetleri başta olmak üzere önemli kriterler olduğunu vurgulayarak, “Helal turizm dünyada çok ciddi bir pazara ulaştı. 2018’de yapılan bir çalışmaya göre 171 milyar dolarlık hacme ulaştı. Fakat Türkiye bunun çok azını alıyor. Dünya genelinde devletler, helal turizmle alakalı tanıtımlar yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışma yaparak yönetmeliklerin belirlenmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Biz de en az 12 milyon müslümanı ülkemize çekmeliyiz” dedi.