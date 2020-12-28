Pandemi döneminde eve kapanan izleyici, televizyon dizilerine daha çok yöneldi

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olan televizyon dizilerinin setleri, hastalığın ilk aylarında paydos etti ancak süreç uzayınca hem yeni diziler hem devam eden yapımlar sete çıkmaya başladı.

Kovid-19'un çalışma hayatına olumsuz etkileri, her sektörde olduğu gibi kültür sanat sektörünü de etkiledi. Mart ayından itibaren Türkiye'de etkili olmaya başlayan salgın; sinema, tiyatro, konser ve festivallerin ertelenmesine veya iptal edilmesine sebep olurken sokağa çıkma kısıtlamaları, eve kapanan seyircinin televizyona ilgisini arttırdı.

"Masumlar Apartmanı", "Sadakatsiz", "Kırmızı Oda", "Uyanış Büyük Selçuklu", "Sen Çal Kapımı" adlı yapımlar ilk bölümlerini pandemi döneminde izleyiciyle buluşturdu.



Çok izlenen diziler arasında dikkati çeken "Payitaht Abdülhamid", "Arka Sokaklar", "Bir Zamanlar Çukurova", "Kuruluş Osman", "Sefirin Kızı" ve "Doğduğun Ev Kaderindir" ise pandemi öncesi başladıkları çekimlere gerekli tedbirleri alarak devam etti.

Hastalığın yayılmaya başladığı ilk haftalarda birçok dizinin çekimlerine ara verilerek, eski bölümlerin tekrarları yayınlanmaya başladı. Ancak hastalık sürecinin uzaması sonucu, televizyona yeni içerik üretme ihtiyacı ortaya çıktı.

TRT 1 ekranında 28 Eylül'de yayınlanmaya başlanan dönem dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu", ilk bölümünden izleyicinin yoğun ilgisini çekti. Büyük Selçuklu İmparatorluğunun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Melikşah'ın hayatını ele alan yapımın yönetmenliğini Emre Konuk üstlenirken, senaryosunu ise Serdar Özönalan ile Emre Konuk kaleme alıyor. Dizide Büyük Selçuklu İmparatorluğu hükümdarı "Melikşah"ı Buğra Gülsoy, "Terken Hatun"u Hatice Şendil, "Hasan Sabbah"ı Gürkan Uygun, Melikşah'ın oğlu "Ahmed Sencer"i ise Ekin Koç canlandırıyor.

- Masumlar Apartmanı'nın ilk bölümü sosyal medyaya damga vurdu

İlk bölümü 15 Eylül'de yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali'nin yaptığı "Masumlar Apartmanı" dizisi, etkileyici konusuyla büyük beğeni gördü. Psikiyatr, yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" adlı romanındaki "Çöp Apartmanı" başlığından uyarlanarak TRT 1'de yayınlanan dizinin başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar yer alıyor.

Yine Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı kitaptan uyarlanan "Kırmızı Oda" dizisi, her hafta ele aldığı birbirinden farklı yaşam hikayeleriyle dikkati çekiyor. Yönetmenliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram-psikoloji türündeki dizinin ilk bölümü 4 Eylül'de TV8'de yayınlandı. Yapımın başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral paylaşıyor.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı "Sadakatsiz"in ilk bölümü 7 Ekim'de Kanal D'de izleyici karşısına çıktı. Doctor Foster dizisinden uyarlanan yapımın yönetmen koltuğuna Neslihan Yeşilyurt otururken, senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ile Dilara Pamuk kaleme aldı.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrolleri paylaştığı "Sen Çal Kapımı", 8 Temmuz'da Fox TV'de ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Yönetmeliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yaptığı, senaryosu Ekin Atalar tarafından yazılan "Menajerimi Ara" adlı yapımın ilk bölümü ise 25 Ağustos'ta Star TV ekranlarında yayınlandı.

- Devam eden diziler

TRT 1'de 2017'den itibaren izleyiciyle buluşan "Payitaht Abdülhamid"in çekimleri kısa bir aranın ardından pandemi döneminde de devam etti. Yönetmenliğini Serdar Akar'ın, senaristliğini Uğur Uzunok'un yaptığı tarihi-kurgu türündeki dizi, padişah II. Abdülhamid'in saltanatının son 13 yılını (1896-1909) işliyor. Dizinin başrollerini Bülent İnal ile Özlem Conker, Hakan Boyav, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Can Sipahi paylaşıyor.

İlk bölümü 14 yıl önce yayımlanan "Arka Sokaklar" dizisi, Kanal D'de her hafta farklı polisiye bir konuyu işliyor. Dizinin başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu yer alıyor.

ATV'de izleyiciyle buluşan "Bir Zamanlar Çukurova" da izleyicinin yoğun ilgi gösterdiği yapımlar arasında yer alıyor. İlk bölümü 13 Eylül 2018'de yayınlanan dizinin yönetmenliğini Murat Saraçoğlu üstleniyor. Senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın yazdığı dizide Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık başrollerde oynuyor.

Pandeminin ortaya çıkmasından kısa süre önce Aralık 2019'da TV8'de yayınlanmaya başlayan "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi de ilgi gören yapımlar arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün birlikte kaleme aldıkları dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Camdaki Kız" adlı eserinden uyarlandı. Dizinin başrollerinde Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Zuhal Gencer ve Senan Kara oynuyor.

İzleyici pandemi döneminde televizyon dizilerinin yanı sıra Netflix ve Blu Tv gibi online mecralarda yayınlanan yapımlara da büyük ilgi gösterdi.