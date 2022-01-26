Koronavirüs salgını 2019 yılının Aralık ayında Çin’de başladı. Salgın hızla dünyaya yayıldı ve her gün dünyanın dört bir yanında binlerce insan bu hastalıktan dolayı yaşamını yitiriyor. Sevenlerini kaybedenler, salgınla birlikte yaşamaktan yorulanlar ise kaygıların ne zaman sona ereceğini salgının ne zaman noktalanacağını merak ediyor.

Pandemi bitti mi? Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

ABD'nin Connecticut eyaletindeki Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde baş araştırmacı olarak görev yapan Prof. Dr. Derya Unutmaz, pandeminin biteceği tarihle ilgili konuştu. Unutmaz, “Çok zorlu bir süreçten geçtik, neredeyse 2 yıl oldu, hepimiz çok yorgunuz ama insanlar kesinlikle umutsuzluğa kapılmasınlar. Omicron ile pandeminin önemli bir kısmının biteceğini düşünüyorum. Bu geliştirdiğimiz yöntemlerle de gelecekte olabilecek varyantlara karşı savunmamızı hazır hale getireceğiz. Sonuçta insanlık ve bilim kazanacak, endişe etmesin insanlar” dedi.