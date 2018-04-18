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Pancu'dan Fenerbahçe'ye gönderme! 'Kadıköy, Beşiktaş için stres teşkil etmez'

Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcularından Pancu, Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçı öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 02:32
Pancu'dan Fenerbahçe'ye gönderme! 'Kadıköy, Beşiktaş için stres teşkil etmez'

Beşiktaş, Fenerbahçe’yi son olarak 17 Nisan 2005’te Saracoğlu’nda 4-3 mağlup etmişti... o günden bu yana 13 yılda sarı-lacivertliler evinde ezeli rakiplerine boyun eğmiyor. Beşiktaş’ın finale gidebilmesi için Fenerbahçe’yi ya yenmesi ya da 3-3’ün üzerinde beraberlik çıkarması gerekiyor.

 

O maçın son 15 dakikasında Cordoba’nın atılmasıyla eldivenleri eline geçiren Pancu’dan mesaj geldi…

O maçta önce Ronaldo’nun sonra Ahmet Hassan’ın kaleye geçmesi düşünüldü. Yedek kalecimiz Murat, hocaya (Rıza Çalımbay) Pancu kaleye geçsin demiş. Haberim yok. Ben geçtim. Türkiye’de derbiler müthiştir. Herkes  kenetlenir. Derbi kazanmak şampiyonlukla eşdeğerdir. Ben Saracoğlu'nda hiç kaybetmedim. Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’yu Porto’yu Leipzig’i deplasmanda yenen Beşiktaş için Kadıköy stres teşkil etmez. Beşiktaş iki kupayı almaya herkesten daha yakın…

Kaynak:Fotospor

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 02:32
  1. Pancu
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Daniel Pancu

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