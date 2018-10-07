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Pamukta ekim alanı devlet desteğiyle çoğaldı

Tekstilden yağa, kozmetikten kağıda kadar birçok stratejik ürünün ham maddesi olarak kullanılan pamukta, üreticiye verilen tarımsal destek ödemeleriyle Adana'da 2 yılda ekim alanı yaklaşık yüzde 70 yükseldi.

07 Ekim 2018 Pazar 12:02
Pamukta ekim alanı devlet desteğiyle çoğaldı

Bereketli Çukurova topraklarında, 2011-2016 yıllarında ekim alanı yarı yarıya daralan pamuk, devlet desteğiyle yeniden çiftçinin gözde ürünü haline geldi.

Adana'da, önceki sene 270 bin dekarda üretilen pamuk, yaklaşık yüzde 70 artışla bu sene 455 bin dekarda ekildi. Geçen yıl 330 bin dekardan 180 bin ton hasat gerçekleştirilen pamukta, bu sezonki rekolte beklentisi 200 bin tonun üzerine çıktı.

Çiftçiye geçen yıl verilen kilogram başına 80 kuruşluk devlet desteğinin bu yıl da sürmesi, Çukurova'da pamuk ekim alanının genişlemesinde önemli rol oynadı.

Hasadın devam ettiği Adana'da, çiftçiler ürün bolluğundan ve devlet desteğinden memnuniyet duyuyor.

"DEVLET DESTEĞİ ÇİFTÇİMİZ İÇİN İYİ BİR GELİR KAYNAĞI"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine, kentte pamuk ekim alanlarının devlet desteğiyle artış gösterdiğini söyledi.

Pamuğun ekim alanının iki yıldır arttığını ifade eden Doğan, şöyle devam etti:

"Dekara 450-600 kilogram verim alınıyor. Pamuk ülkemizin ve Adana'mızın olmazsa olmaz katma değer yaratan ürünlerindendir. Kilogram başına 80 kuruş olarak verilen devlet desteği çiftçi açısından önemli. Adana'da pamuk ekim alanları 2011'den 2016'ya kadar yüzde 50 düştü. 2017'de devletimizin verdiği kilogram başına 80 kuruşluk destekle bu alanlar artışa geçerek 455 bin dekara ulaştı. Çiftçimiz sattığı ürünün faturasını aldığında, kaç kilogram ürün satmışsa ona göre kilogram başına 80 kuruş destek almakta. Bu aslında çiftçimiz için iyi bir gelir kaynağı. Dışa bağımlığın azalması için pamuk ekim alanlarının daha fazla artırılması gerekli."

"PAMUKTA MAKİNEYLE HASAT DAHA UCUZ"

 Doğan, hasadın artık genelde makineyle yapıldığını aktararak "Elle hasat önceden daha genişti. Bu, susuz ve kıraç bölgelerdeki pamuğun boyunun kısa olmasından dolayı, makinelerle hasat yapılmasının zor olmasından yapılıyordu. Elle toplanan pamuğun fiyatı daha düşük oluyor. Şu anda Adana bölgemizde tarım işçisi bulmakta sıkıntı da çekildiği için artık bu iş tarihe karıştı. Makineyle yapılan hasatta, dönüme maliyet 125 lira olurken, elle toplatılan pamukta 300 liraya denk geliyor." diye konuştu.

 Çiftçi Ahmet Güzel de Yakapınar Mahallesi'nde tarlalarına pamuk ektiğini belirterek, "Pamukta verim olarak memnunuz. İstediğimiz verime yaklaştık. Fiyatlarda dengesizlik var sadece. Bir ay önce 4,5 lira civarında satılan pamuk şu anda yaklaşık 3,3 liraya gidiyor. Prim desteğinden de memnunuz. Devletten isteğimiz primin erken ödenmesi. Biz sadece fiyat dengesizliğinden rahatsızız." dedi.

 Üretici Abdullah Aslan ise Karataş ilçesinde çiftçilikle uğraştığını anlatarak, "Pamukta verilen destekten memnunuz. Tek sıkıntımız bu ödemelerin biraz geç yapılması. Destekleri daha erken alırsak daha rahat bir dönem geçiririz." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 12:02
  1. Adana
  2. pamuk

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