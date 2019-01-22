0553 313 94 23

Pamuk tarlasında korkunç ölüm! Cesedini bulduklarında...

Şanlıurfa'nın Zeynep Mahallesinde bulunan pamuk tarlasında traktöre bağlı çırçır makinesine düşen 14 yaşındaki Ahmet Çiftçi, feci şekilde can verdi.

22 Ocak 2019 Salı 17:36
Pamuk tarlasında korkunç ölüm! Cesedini bulduklarında...

Şanlıurfa'da pamuk tarlasında traktöre bağlı çırçır makinesine düşen Ahmet Çiftçi, hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa Zeynep Mahallesinde meydana geldi. Pamuk tarlasında çalışan traktörün üzerinde dengesine yitiren Ahmet Çiftçi(14), çırçır makinesine düştü. Küçük çocuğun düştüğünü gören sürücü, traktörü durdurup çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği saptandı.

Makineden çıkarılan Ahmet Çiftçi'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 17:36
  1. Şanlıurfa
  2. Pamuk tarlası
  3. korkunç ölüm
  4. Ahmet Çiftçi
  5. Çırçır makinesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teslim olan PKK'lı terörist itiraf etti! Kendi mezarını kazdırıp infaz etmişler
    1. Teslim olan PKK'lı terörist itiraf..
    2. İŞKUR ve ESTAŞ işbaşı eğitim programı..
    3. Filipinler'in Cotabato şehrinde Moro..
    4. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    5. "Yakın gelecekte özgürlük ve onur..
    6. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele..
    7. Otomotiv devi Volvo, 200 bin otomobili..
    8. Öğrencisine tekme atan öğretmene hapis..
    9. Mısır'dan "İhvan üyesi 5 kişi..
    10. Samsung, Yeni 970 EVO Plus modelini..
    11. Piyasalarda gün sonu
    12. Şair Enver Ercan vefatının 1. yılında..
    13. Demba Ba sağlık kontrolünden geçirildi
    14. UEFA'dan Ozan Soykan'a görev
    15. Borsa günü yükselişle tamamladı
    16. Ateşkesi yine deldi: Esed rejimi..
    17. TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey..
    18. "5G, 2025'e kadar 110 ülkede satışa..
    19. 3 polis şehit olmuştu! 22 polisin..
    20. Meksika'da boru hattındaki patlama
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe