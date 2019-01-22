Pamuk tarlasında korkunç ölüm! Cesedini bulduklarında... Şanlıurfa'nın Zeynep Mahallesinde bulunan pamuk tarlasında traktöre bağlı çırçır makinesine düşen 14 yaşındaki Ahmet Çiftçi, feci şekilde can verdi.

Şanlıurfa'da pamuk tarlasında traktöre bağlı çırçır makinesine düşen Ahmet Çiftçi, hayatını kaybetti.



Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa Zeynep Mahallesinde meydana geldi. Pamuk tarlasında çalışan traktörün üzerinde dengesine yitiren Ahmet Çiftçi(14), çırçır makinesine düştü. Küçük çocuğun düştüğünü gören sürücü, traktörü durdurup çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği saptandı. Makineden çıkarılan Ahmet Çiftçi'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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