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Aktüel "Pamuk şekerci amca" depremzede miniklerin gönlünde taht kurdu
Aktüel

"Pamuk şekerci amca" depremzede miniklerin gönlünde taht kurdu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sepetli motoruyla sokak sokak gezerek pamuk şeker hazırlayan Muhammet Çelik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren geçici barınma merkezleri başta olmak üzere pazar alanları ve parklarda çocuklara şeker dağıtarak adeta gönüllerinde taht kuruyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 14:44:00 -
"Pamuk şekerci amca" depremzede miniklerin gönlünde taht kurdu

Gittiği yerlerde çocuklar tarafından “Pamuk şekerci amca geldi” sözleriyle karşılanan 40 yaşındaki Çelik, bugünlerde üretimini afetzede çocuklar için yapıyor. Doğuştan ortopedik engelli Çelik, depremlerin ardından elinden geldiği, gücünün yettiği kadar halka destek olmaya çalıştığını söyledi.

Depremde ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara “geçmiş olsun” dileğinde bulunan Çelik, “Yapacak bir şeyimiz yok. Depremden beri çocuklarımızı sevindirmek, onlara bu acı günü unutturmak istiyoruz. Elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.

TOKİ’nin yaptığı konutlarda ikamet ettiğini dile getiren Çelik, evinde herhangi bir hasar bulunmadığını sözlerine ekledi.

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