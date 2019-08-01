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Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’nda millilerden gümüş ve bronz madalya

Mısır’da devam eden 16.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:15
Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’nda millilerden gümüş ve bronz madalya

Mısır’da devam eden 16. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’nda 4x50 metre su üstü kadın erkek karışık bayrak yarışında milliler gümüş madalya kazanırken, erkekler 200 metre su üstünde de Tuğcan Kaytar bronz madalya elde etti.


Mısır’ın Sharm El Sheikh şehrinde önceki gün başlayan 16. CMAS Paletli Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası’nda 4x50 metre su üstü kadın erkek karışık bayrak yarışında Türk Milli Takımı gümüş madalya kazandı. Onur Berke Kuyumcu, Beril Ülker, Miray Tuncel, Yiğit Yılmaz’dan oluşan milliler, 1 dakika 8 saniyede yarışmayı tamamlayarak dünya ikincisi oldu.



Tuğcan Kaytar’dan ikinci bronz madalya


Erkekler 200 metre su üstü final yarışında milli sporcu Tuğcan Kaytar, 1 dakika 25.15 saniye ile dünya üçüncüsü oldu. Rusya’dan Egor Kachmashev 1 dakika 23.41 saniye ile Dünya Şampiyonu olurken, gümüş madalyayı 1 dakika 25.08 saniye ile Çek Cumhuriyeti’nden Filip Latal aldı.


Tuğcan Kaytar, bu madalya ile birlikte 16. CMAS Paletli Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası’nda ikinci bronz madalyasını aldı. Kaytar, yarışların ilk gününde 100 metre su üstünde bronz madalya kazanmıştı.


Dünya Şampiyonası’nın ilk iki gününde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Genç Milli Takımı 2 bronz, 1 gümüş toplam 3 madalyaya imza attı.



Özgür Alemdar: "Millilerimizin potansiyeli madalya seviyesinde"


Şampiyonada su üstü, dip, tüp, çift palet ve bayrak disiplinlerinde 29 ülke sporcuları mücadele ediyor. Katılan ülke sayısının rekor düzeyde olduğu belirtildi. TSSF Paletli Yüzme Genç Erkek ve Bayan Milli Takımı Kafile Başkanı ve CMAS Paletli Yüzme Komisyon Üyesi Özgür Alemdar, "Sporcularımızın büyük çoğunluğu en iyi derecelerini yüzüyor. Artık Türkiye rekoru kırmanın dünya şampiyonluğuna denk geldiği seviyelerdeyiz. 2 bronz, 3 gümüş madalyaya ilk iki günde imza atmamız da bunun göstergesi. Gururlu ve heyecanlıyız. Tüm sporcularımızın potansiyeli madalya seviyesinde. Mısır’da böylesine sıcak bir havada açık havuzda mücadele etmek son derece zor. Güçlü rakiplerine karşı bu zorluğun üstesinden başarıyla gelen takımımıza inancımız sonsuz" dedi.



TSSF Başkanı Şahin Özen’den kutlama mesajı


TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen de, şampiyonanın ilk iki gününde 3 madalyaya imza atan Milli Takım ve sporcularını gönülden kutladığını belirterek, "İnşallah şampiyona sonuna kadar bu gurur tablomuzu daha da büyütürüz" diye konuştu.



Paletli Yüzme Milli Takımı kadrosu


Özgür Alemdar başkanlığında, Reşit Çevir, Ali Göz, Eşref Ayvaz antrenörlüğündeki Paletli Yüzme Genç Bayan Milli Takımı’nda, Buse Çeliker, Ceren Güran, Selin Aksu, Ela Çeltik, Beril Ülker, Nisanur İlkim Erzurumlu ve Miray Tunçel yer alırken, Erkek Milli Takımı’nda Yiğit Yılmaz, Onur Berke Kuyumcu, Tuğcan Kaytar, Mehmet Emre Çolaklar, Kaan Demir ve Kerem Vatansever bulunuyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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