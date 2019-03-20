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Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası'na doğru

- Organizasyon, 22-24 Mart tarihlerinde Edirne'de yapılacak

20 Mart 2019 Çarşamba 12:49
Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası'na doğru


EDİRNE (AA) - Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası, 22-24 Mart tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamada, Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası'nın, 22-24 Mart tarihlerinde 157 sporcunun katılımıyla Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenleneceği aktarıldı.

Şampiyonada büyükler (18 yaş ve üstü), gençler A (16-17 yaş), gençler B (14-15 yaş) ve yıldızlar (12-13 yaş) kategorilerinde 20 kulüpten 77 kadın, 80 erkek sporcu madalya mücadelesi verecek.

Su üstü, dip, tüp ve çift palet disiplinlerinde 50 ila 1500 metre mesafelerde yapılacak organizasyon, TSSF'nin Youtube sayfasından da 3 gün boyunca canlı olarak yayınlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, şampiyona için hazırlıkların tamamlandığını, 4 ayrı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek mücadelelerde yeni Türkiye rekorları beklediklerini belirtti.


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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:49
  1. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
  2. yüzme
  3. yüzme şampiyonası

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