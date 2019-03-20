Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası'na doğru - Organizasyon, 22-24 Mart tarihlerinde Edirne'de yapılacak



EDİRNE (AA) - Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası, 22-24 Mart tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilecek. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamada, Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası'nın, 22-24 Mart tarihlerinde 157 sporcunun katılımıyla Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenleneceği aktarıldı.

Şampiyonada büyükler (18 yaş ve üstü), gençler A (16-17 yaş), gençler B (14-15 yaş) ve yıldızlar (12-13 yaş) kategorilerinde 20 kulüpten 77 kadın, 80 erkek sporcu madalya mücadelesi verecek. Su üstü, dip, tüp ve çift palet disiplinlerinde 50 ila 1500 metre mesafelerde yapılacak organizasyon, TSSF'nin Youtube sayfasından da 3 gün boyunca canlı olarak yayınlanacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, şampiyona için hazırlıkların tamamlandığını, 4 ayrı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek mücadelelerde yeni Türkiye rekorları beklediklerini belirtti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.