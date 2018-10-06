THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Palandöken: Perakende yönetmeliği esnafı kapsamıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Perakende Ticaret Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe ilişkin "Söz konusu düzenleme, üreticinin esnaf ve sanatkarımıza verdiği mallarında üreticiye ödeyeceği fiyatı belirlemiyor." dedi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:10
Palandöken: Perakende yönetmeliği esnafı kapsamıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, söz konusu yönetmelikte yapılan değişikliğin bazı kesimlerde kafa karışıklığına sebep olduğunu savundu.

Fiyatı tarifeyle belirlenen ürünlerin satışı karşılığında üretici ve tedarikçiye yapılan ödemeyi düzenleyen Perakende Ticaret Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin esnaf ve sanatkarı kapsamadığını ifade eden Palandöken, "Söz konusu düzenleme, üreticinin esnaf ve sanatkarımıza verdiği mallarında üreticiye ödeyeceği fiyatı belirlemiyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, düzenlemenin yalnızca büyük ve zincir marketler, bayi işletmeleri ve özel yetkili işletmeleri kapsadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yeni düzenleme esnaf ve sanatkarımızı büyük ve zincir marketlerin haksız rekabetinden korumak için çıkarıldı. Bu yönetmelik değişikliği yayınlandığı gün söylediğimiz gibi, sistemin sağlıklı işlemesinde denetim mekanizmasının önemi anlaşıldı. Üreticilerin ve tedarikçilerin esnafımıza ürün satarken birim fiyatını gereksiz yere yükseltmesinin önüne geçilmeli."

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 14:10
  1. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hastalanan buzağısını otomobille veterinere götürdü
    1. Hastalanan buzağısını otomobille..
    2. Turistin yuttuğu pırlanta yüzük çıktı
    3. Mustafa Destici: Ekonomik bir krizin..
    4. Evinden erzak alan PKK'lıları..
    5. Pompalı tüfekle market soygunu!
    6. Kahvenin fayda ve zararları
    7. İrlandalı turistin yuttuğu 40 bin..
    8. UEFA Şampiyonlar ligi D grubu puan..
    9. Rusya ve Hindistan'dan dünyayı..
    10. First Lady Melanie Trump'tan skandal..
    11. Avrupalı Türk işletmelerden..
    12. FETÖ'den aranan çift çatıda enselendi
    13. Porseleni nasıl fark edersiniz?
    14. CSKA Moskova - Lokomotiv Moskova maçı..
    15. Göztepe, milli maç arasına moralsiz..
    16. Nicolas Maduro'ya tepki: "Melek..
    17. E devlet şifresi değiştirme
    18. Fenerbahçe'nin üç forveti bir Visca..
    19. Türk çay ihracatının yarısını Rize..
    20. Sülük tedavisi Batı'da revaçta!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti