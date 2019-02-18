Palandöken Belediyespor, Sorgun Belediyespor engelini aştı

Palandöken Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, evinde konuk ettiği Yozgat Sorgun Belediyesor’u 3-2yenerek 2 puanın sahibi oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig B grubu temsilcisi Palandöken Belediyespor evinde konuk ettiği Yozgat Sorgun Belediyesor’u zorlu çeken maçta 3-2 mağlup ederek ligde çok önemli bir engeli daha aştı.

Palandöken Belediyespor ilk sete tutuk başlayarak seti de 23-25 kaybetti. İkinci sete daha kontrollü başlayan Palandöken Belediyespor 25-22 alarak setlerde durumu 1-1 yaptı. üçüncü sette kıran kırana geçti bu sette de başarılı olan Palandöken Belediyespor25- 22 kazanırken setlerde 2-1 öne geçtidördüncüseti ise konuk ekip Sorgun Belediyespor 16- 25 kazanarak. Durumu 2-2 yaparak maçı Tie-Break setine taşıdı. Tie-Break setin de ilk altısına dönen Palandöken Belediyespor maçada ağırlığını koyarak 15-9 kazanarak zorlu Sorgun Belediyespor engelini de aşmış oldu. Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadelede Ev sahibi Palandöken Kartalları setlerde zorlansa da 2 puan alarak puanını 55 çıkardı.

Efeler ligi parolasıyla yola çıkan Palandöken Belediyesinin Kartalları rakiplerine gözdağı verirken karşılaşmayı Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar,Belediye Başkan yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayı da taraftar izledi.Karşılaşma boyunca Erzurumlu taraftarlar yine coşkusuyla takımını son sayıya kadar destekledi.