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Aktüel Palamut balıkçının yüzünü güldürüyor
Aktüel

Palamut balıkçının yüzünü güldürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-26 16:19:19 -
Palamut balıkçının yüzünü güldürüyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkakkle'nin Gelibolu ilçesinde, palamut bolluğu, balıkçıların yüzünü güldürüyor.

"Denizin kırmızı etli balığı" olarak bilinen palamutta bolluk yaşanıyor.

Gelibolu Su Ürünleri Kooparatifi Başkanı Recep Şahin, bu sezonun bereketli bir dönem olacağının sinyallerini önceden aldıklarını belirtti.

Denize çıkıp boş dönen balıkçı olmadığını vurgulayan Şahin, "Doğru avlanma ve yasaklara uyma, tüm balıkçılara büyük nimet olarak dönüyor. Bundan vatandaşlar da yararlanıyor ve ucuz balık yiyor. Bugün ağlarımıza 500 çift palamut takıldı. Çiftini 15 liradan verdik. Allah bereket versin. Balıkçıların da vatandaşın da karnı doyuyor ve daha da doyacak." diye konuştu.

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