Pakistan'dan, ülkeyi "dini özgürlük ihlalleri" listesine alan ABD'ye tepki

İSLAMABAD (AA) - Pakistan yönetimi, ülkeyi "dini özgürlük ihlalleri" listesine alan ve "hakkında endişe duyulan ülke" olarak nitelendiren Washington yönetimine tepki gösterdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Pakistan'ı "dini özgürlük ihlalleri" listesine aldığı hatırlatılarak, Washington yönetiminin adımının "keyfi ve seçici" olduğu belirtildi.

Açıklamada ABD'nin, Pakistan'ı, "hakkında endişe duyulan ülke” şeklinde nitelendirdiğine atıfta bulunularak, bu durumun gerçeklere tamamen aykırı olduğu kaydedildi.

"Din özgürlüğünü ihlal eden ve ülkedeki azınlıklara karşı ayrımcılık uygulayan" Hindistan'ın listede yer almamasının "talihsizlik" olduğu ifade edilen açıklamada, bunun ABD’nin söz konusu listesinin güvenilirliği hakkında ciddi şüphelere yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada, Hint güvenlik güçlerinin, Müslüman azınlıklara organize şiddet uyguladığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da 7 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, "ABD; Myanmar, Çin, Eritre, İran, Nijerya, Kuzey Kore, Pakistan, Suudi Arabistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ı sistematik, devamlı, korkunç dini özgürlük ihlalleri işledikleri ya da bunları görmezden geldikleri gerekçesi ile haklarında endişe duyulan ülkeler olarak listelemiştir." bilgisini paylaşmıştı.​​​​​​​​​​​​​​