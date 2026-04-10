Pakistan'dan Siyonist rejime tepki! Katliam yapmakla suçladılar
Pakistan'dan Siyonist rejime tepki! Katliam yapmakla suçladılar

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, İsrail’i Lübnan’da sivilleri hedef almakla suçladı. Asıf, ateşkes görüşmeleri sürerken devam eden saldırıların “soykırım” niteliği taşıdığını savundu.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, İsrail’e yönelik son derece sert açıklamalarda bulundu. Asıf, Lübnan’a yönelik saldırıların sürdüğü bir dönemde yaptığı çıkışta, İsrail’i sivillere karşı ağır suçlar işlemekle itham etti.

Açıklamasında İsrail’i “şeytani” ve “lanetli” ifadeleriyle hedef alan Pakistanlı bakan, bölgedeki saldırıların artık yalnızca askeri operasyon olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

Asıf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'i "şeytani ve lanetli" olarak niteledi.

"İslamabad'da barış görüşmeleri sürerken Lübnan'da soykırım yapılıyor. Masum siviller İsrail tarafından öldürülüyor, önce Gazze, sonra İran ve şimdi Lübnan." ifadelerini kullanan Asıf, İsrail'in Filistin topraklarında "Avrupalı Yahudiler için kurulduğunu" belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil edilmediğini savunmuştu.

İsrail ordusu da Lübnan'ı hedef alan saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1888 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Katil Netanyahu müzakere dedi ama saldırıları durmadı! İsrail Lübnan’ın güneyini vuruyor
Katil Netanyahu müzakere dedi ama saldırıları durmadı! İsrail Lübnan’ın güneyini vuruyor

Dünya

Katil Netanyahu müzakere dedi ama saldırıları durmadı! İsrail Lübnan’ın güneyini vuruyor

Lübnan saldırılarına "kalıcı ateşkes" çağrısı! Kanada’dan İsrail’e sert tepki
Lübnan saldırılarına “kalıcı ateşkes” çağrısı! Kanada’dan İsrail’e sert tepki

Dünya

Lübnan saldırılarına “kalıcı ateşkes” çağrısı! Kanada’dan İsrail’e sert tepki

İsrail-Lübnan görüşmelerinin nerede yapılacağı belli oldu
İsrail-Lübnan görüşmelerinin nerede yapılacağı belli oldu

Dünya

İsrail-Lübnan görüşmelerinin nerede yapılacağı belli oldu

