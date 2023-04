Pakistan'dan Akıncı TİHA için özel peç

Pakistan, geçtiğimiz yıl Baykar’da eğitim alan Pakistanlı TİHA pilotları için özel bir peç de tasarladı. Pakistanlı pilotların kollarına takacakları peç Türkiye-Pakistan kardeşliğine vurgu yapıyor.

Peçte Türkiye’ye de yer verilirken halen Hindistan kontrolünde bulunan Keşmir, Pakistan toprağı olarak gösterildi. Bayrak renklerine atıfla Pakistan yeşil, Türkiye ise kırmızı renkle haritada gösterilirken, iki ülke haritaları arasına büyük bir ay yıldız yerleştirildi.

Peçin ana sloganı, Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinden hareketle Game of Drones (Dron Oyunları) olarak belirlendi. Yine aynı dizinin etkili repliklerinden "Fear cuts deeper than swords" (Korku kılıçtan daha derin keser) sözü de peçte kendine yer buldu.

