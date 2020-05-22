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Pakistan'da yolcu uçağı düştü

Lahor-Karaçi seferini yaptığı sırada düşen Pakistan Uluslararası Havayollarına ait uçakta 90 yolcu bulunduğu bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:47:41 -
Pakistan'da yolcu uçağı düştü

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştüğü bildirildi.

PIA Sözcüsü Abdul Sattar, yaptığı açıklamada, Airbus A-320 model uçağın 90 yolcusuyla Lahor'dan havalandığını ve Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştüğünü söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde uçağın düştüğü bölgede birçok bina ve aracın hasar gördüğü, bölgeye itfaiyenin de ulaştığı görülüyor.

Pakistan ordusu da bölgeye kurtarma ekiplerini gönderdiklerini ve çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

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