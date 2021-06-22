  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Irak, Suudi Arabistan, Ürdün ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Mustafa Öztürk' açıklaması
Hapisteki eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in avukatları, müvekkillerinin Kovid-19 şüphesiyle hastaneye sevkini istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burak Elmas'a tebrik telefonu
Dünya Pakistan'da toprak kayması! Onlarca kişi enkaz altında kaldı
Dünya

Pakistan'da toprak kayması! Onlarca kişi enkaz altında kaldı

Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde Khoi Meera bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken onlarca işçi enkaz altında kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 22:48:00 - 2021-06-22 22:58:09

Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde yer alan Haripur kentinin Khanpur kasabasında Khoi Meera bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, birçok işçi ise enkaz altında kaldı.

Birçok kişi enkaz altında kaldı

Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde yer alan Haripur kentinin Khanpur kasabasında Khoi Meera bölgesinde toprak kayması meydana geldi. Yaşanan toprak kayması nedeniyle çökme yaşanan kırma tesisinde birçok kişi ve çok sayıda araç enkaz altında kaldı.

Tesisin üstüne düşen dev kayalar ise iş makinelerine zarar verdi.

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Felaketin ardından harekete geçen yetkililer, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Bölgeyi güvenlik kordonuna altına alan Haripur polisi, kurtarma görevlileri dışında yaşanan olayla ilgisi olmayan hiç kimsenin tesise girmesine izin verilmedi.

Bölge sakinleri tarafından yapılan açıklamada, tesiste yaklaşık 200-250 kişinin çalıştığı belirtilirken, görgü tanıkları ise hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenlerinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay