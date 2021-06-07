  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çok sayıda kişi hastaneye başvurdu! Giriş çıkış kapatıldı
Valilik duyurdu! 49 kilo 918 gram esrar ele geçirildi
Şehit polisin kaza anı kameraya anbean yansıdı
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Dünya Pakistan’da büyük facia! 38 kişi öldü, 64 yaralı
Dünya

Pakistan’da büyük facia! 38 kişi öldü, 64 yaralı

Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 38 kişinin öldüğü, 64 kişi yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 16:21:00 -
Pakistan’da büyük facia! 38 kişi öldü, 64 yaralı

Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki yolcu treni vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarptığını belirtti.

Sukkur şehri Emniyet Müdür Yardımcısı Fida Mastoi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 38 kişinin öldüğünü, 64 kişinin yaralandığını söyledi.

Mastoi, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaşarak, iki trende ortalama 900-1000 arası yolcu bulunduğunu kaydetti. Söz konusu kurtarma çalışmalarına Pakistan ordusu da katıldı.

Kazada her iki trenden toplam 11 vagon raydan çıktı.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han, Twitter'dan kazayla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Başbakan Han, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma talimatı verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdusselam

Allah ın adı ile Rahman Rahim. Elim bir Tren kazası sonucu çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu Dost ve kardeş Pakistan İslam Cumhuriyetine, Geçmiş olsun dileklerimizle birlikte, Ölenlere Allah Teala dan Rahmet, Yaralılara, Acil ve Hayırlı Şifalar Temenni ederim. 07.06.2021 Abdüsselam EFE.
  • Yanıtla

77

allah vefat edenleri şehitliği nasip eylesin amin yaralılarada hayırlı şifalar nasip eylesin amin
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay