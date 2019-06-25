Pakistan ve Hindistanlı uzmanlardan S-400 yorumu! "ABD'nin Patriotlarından çok daha üstün bir sistem"

Hint ve Pakistanlı uzmanlar, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemininAmerikan Patriotlarından daha iyi bir seçim olduğunu düşünüyor.

Hindistan Hava Kuvvetlerinin eski Kurmay Başkanı Yardımcısı Kapil Kak ve Pakistan Askeri İstihbarat Servisi (ISI) eski Direktörü General Ehsanül Hak, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, ABD'nin egemen ülkelere kendi çıkarlarını benimsetme girişiminin ters tepeceği, ABD'nin bu tutumunun ülkelerin stratejik bağımsızlığına bir nevi saldırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"S-400'ler en iyi savunma sistemi"

Kak, S-400'ün özellikleri bakımından bugün dünyada radar takibi ve tarama, irtifa parametreleri, kapsama alanı bakımından en iyi savunma sistemi olduğunu belirterek, ABD'nin Patriot füze savunma sistemini sağlama önerisinin, kendi stratejik ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir seçenek olmadığının altını çizdi.

Kapil Kak, "Benim değerlendirmeme göre, S-400 herhangi bir diğer sistemden, Amerikan Patriotlarından da üstün bir sistem. S-400'ün ne anlama geldiğini tam olarak biliyoruz fakat Amerikalılar bize Patriotlardan bahsettiklerinde emin olamıyoruz. Körfez Savaşı'nda kullanıldı ve peşi sıra geliştirildi ancak görüldüğü kadarıyla S-400'den üstün olmadığını biliyoruz." dedi.

Patriotların ne Türkiye ne de Hindistan'a çıkar sağlayacağı kanaatini taşımadığını dile getiren Kak, bölgedeki jeopolitik koşullar göz önünde bulundurulduğunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en iyi savunma sistemini satın alma ihtiyacı içinde olduğunu kaydetti.

"Türkiye'ye yaklaşımı daha sert olacak"

ABD'nin S-400 konusunda Türkiye ile Hindistan'a farklı yaklaşım sergilediğine de dikkati çeken Kak, "Kendi okumam, çeşitli jeopolitik ve bölgesel faktörlerden ötürü ABD'nin Türkiye'ye yaklaşımının Hindistan'a yaklaşımından çok daha sert olacağı." diye konuştu.

Kak, Hindistan'a S-400 alımı konusunda birçok üst düzey görüşmede ayrıcalık tanınabileceğinin söylendiğini, ülkesinin bunun bedelini ekonomik yaptırımlarla ödemek zorunda kalmayabileceğini, öte yandan meselenin hala belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Kapil Kak, Hindistan'ın ABD'nin Türkiye'ye yaklaşımını çok yakından izlediği ve Amerikalıların bu konuda Hindistan'a cömert davranacakları görüşünü taşıdığını kaydetti.

"Bağımsız karar verecekler"

ISI eski Direktörü General Ehsanül Hak da hem Türkiye hem Hindistan'ın stratejik karar verme konusunda bağımsız davranacakları fikrini taşıdığını vurguladı.

Ehsanül Hak, "S-400 meselesinde ABD'nin diktesine uygun hareket etmekte çok zorlanacaklar. ABD yönetimi konuya diplomatik çözüm bulmalı. Türkiye ile siyasi ve askeri bağlarını muhafaza etmelidir." diye konuştu.