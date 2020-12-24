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Aktüel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:45:45 -
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 256 vaka tespit edildi, toplam sayı 465 bin 70’e yükseldi.

Son 24 saatte 111 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 668’e, iyileşenlerin sayısı da 417 bin 134’e çıktı.

Pakistan’da 21 Aralık'ta, 36 gün sonra ilk defa günlük vakalar 2 binin altına düşmüştü.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığına göre, bugün 7 bin 199 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla ülke genelindeki toplam vaka sayısı 692 bin 838'e yükseldi.

Son 24 saatte 181 kişinin Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği Endonezya'da virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 20 bin 589'a ulaştı.

Ülke genelinde iyileşen kişi sayısı ise 563 bin 980 olarak güncellendi.

- Malezya’da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1581 artışla toplam 100 bin 318’e, aktif vakalar ise 18 bin 773’e yükseldi.

Bugün 1085 kişi sağlığına kavuştu, iyileşen sayısı 80 bin 99 oldu.

Son 24 saatte 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Malezya’da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 446’ya ulaştı.

- Japonya'da toplam vaka 210 bini geçti

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 737 artarak 211 bin 435’e, ölü sayısı 53 artışla 3 bin 135’e yükseldi.

Son bir günde 74 bin 523 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 644 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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