Pakistan Dışişleri: ABD heyeti, İran görüşmeleri için birkaç gün içinde ülkeye gelecek
Dünya

Pakistan Dışişleri: ABD heyeti, İran görüşmeleri için birkaç gün içinde ülkeye gelecek

Pakistan Dışişleri: ABD heyeti, İran görüşmeleri için birkaç gün içinde ülkeye gelecek

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandırma çabaları kapsamında ABD’li bir heyetin bir-iki gün içinde Pakistan’a geleceğini açıkladı. Pakistan, Türkiye ve Mısır’ın kolaylaştırıcı rol üstlendiği süreçte, İran’ı masaya ikna etmek için arka planda yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor.

Orta Doğu’daki çatışmaları durdurmak amacıyla İslamabad, Ankara ve Kahire hattında diplomatik bir seferberlik başlatıldı. Pakistanlı kaynaklar, savaşın bitirilmesi hedefiyle ABD’den üst düzey bir heyetin "bir veya iki gün içinde" ülkeye ulaşacağını bildirdi.

"İHTİYATLI DİPLOMASİ" SÜRÜYOR

İran yönetiminin mevcut "güvensizlik" ortamı nedeniyle ABD tarafıyla doğrudan görüşmeye henüz hazır olmadığını savunan Pakistan kaynakları, şu ifadeleri kullandı:

"İran'ı müzakerelere ikna etmek için arka planda diplomasi yoluyla çabalar sürüyor."

Sürecin en kritik adımlarından biri olarak görülen telefon görüşmesi hakkında da bilgi veren kaynaklar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in 23 Mart'ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştüğünü anımsatarak, bu hamleyi "Tahran'ı kazanma girişimi" olarak nitelendirdi.

HEYETTE KRİTİK İSİMLER: KUSHNER VE WITKOFF

ABD basınında yer alan iddialara göre, görüşmelerin gerçekleşmesi halinde ABD heyetinde oldukça dikkat çekici isimler yer alacak. Heyette Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yanı sıra, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'ın da bulunacağı belirtiliyor.

 

