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Aktüel Pakistan, çalınan 45 tarihi eseri ABD'den teslim aldı
Aktüel

Pakistan, çalınan 45 tarihi eseri ABD'den teslim aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:16:10 -
Pakistan, çalınan 45 tarihi eseri ABD'den teslim aldı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan, farklı tarihlerde çalınan ve aralarında Budizm’in kurucusu Gautama Buddha’yı çeşitli şekillerde betimleyen parçaların da bulunduğu 250 bin dolar değerindeki 45 antik eseri ABD'den teslim aldı.

Pakistan basınındaki haberlere göre, ABD'li güvenlik güçlerinin 2015’te başlattığı operasyon sonucu "tarihi eser kaçakçısı" Nayef Homsi'de bulunan yaklaşık 100 esere el konuldu.

Pakistan’ın New York Başkonsolosluğu’nun girişimleri sonucu farklı tarihlerde çalınarak Pakistan’dan kaçırılan 45 eser ABD’de düzenlenen törenle Pakistanlı yetkililere teslim edildi.

Aralarında, Gautama Buddha’yı çeşitli şekillerde betimleyen parçaların da bulunduğu ve piyasa değeri yaklaşık 250 bin dolar civarında olan eserlerin milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu belirtiliyor.

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