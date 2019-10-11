0553 313 94 23

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan uluslararası medyaya Keşmir tepkisi

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Uluslararası medyanın Hong Kong protestolarını sürekli manşete taşırken, Hint işgalindeki Keşmir'e sessiz kalmasına şaşırıyorum." diye açıkladı.

11 Ekim 2019 Cuma 09:58
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan uluslararası medyaya Keşmir tepkisi

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de uyguladığı ablukanın dünya medyasında yer almamasını eleştirerek, "Uluslararası medyanın Hong Kong protestolarını sürekli manşete taşırken, Hint işgalindeki Keşmir'e sessiz kalmasına şaşırıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Cammu Keşmir'i 900 bin askerle abluka altına aldığını belirtti.

Yaklaşık 8 milyon insanın abluka altındaki Cammu Keşmir'de yaşadığını vurgulayan Han, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası medyanın Hong Kong protestolarını sürekli manşete taşırken, uluslararası alanda tartışmalı bölge olmasına rağmen, 8 milyon insanı Hindistan tarafından 900 bin askerle işgal edilen Keşmir'deki insani krize sessiz kalmasına şaşırıyorum."

Han, Cammu Keşmir'in iki ayı aşkın bir zamandır abluka altında olduğuna dikkati çekerek, "İki ayı aşkın bir zamandır iletişim kısıtlanıyor, aralarında siyasi liderlerin ve çocukların bulunduğu binlerce insan hapsedildi. İnsani kriz büyüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son 30 yılda 100 binden fazla Keşmirlinin Hint saldırıları neticesinde hayatını kaybettiğini anımsatan Han, "Hindistan işgalindeki Cammu Keşmir'de insanlar yıllardır kendilerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından verilen kendi kaderini belirleme hakkını hayata geçirebilmek için savaşıyor." paylaşımında bulundu.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 09:58
  1. Cammu Keşmir
  2. Pakistan
  3. Pakistan Başbakanı İmran Han
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum’da feci kaza! Oyun oynarken vücudunun yarısı yandı
    1. Erzurum’da feci kaza! Oyun oynarken..
    2. Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya..
    3. Pakistan Başbakanı İmran Han'dan..
    4. Dehşet! Doktorlar birbirini bıçakladı
    5. KOÇ’a çıt çıkaran yok! 7 bina daha..
    6. Samsun'da "tefecilik" operasyonu! 7..
    7. Sağ göğüs ağrısı için hangi bölüme..
    8. PKK'ya bir darbe de Diyarbakır'da..
    9. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg..
    10. Teröristler sağ olarak yakalandı! İşte..
    11. Sivil kıyafetli teröristler algı peşinde
    12. Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı
    13. Başta uyuşma hangi bölüm bakar
    14. Türkiye umut oldu!
    15. Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı'..
    16. Yaşlı kadın yalnız kaldığı evde ölü..
    17. Türkiye’yi tehdit eden ABD’li senatörü..
    18. Barış Pınarı ile hareketlenen dolarda..
    19. PKK’nın Kürtleri katlettiğine dikkat..
    20. Mide bulantısı için hangi bölümden,..
    21. Hindistan'da korkunç kaza! Otobüs..
    22. ABD'den bir Türkiye açıklaması daha
    23. Başkan'a böyle seslendiler! "Ey..
    24. Evde bulunamayan genç kadın için..
    25. ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal..
    26. Suudi Arabistan'ın Cidde kenti..
    27. Erdoğan, ‘Türkiye işgalci’ diyenlere..
    28. Tel Abyad'daki terör hedefleri vuruluyor
    29. 10 bin kişi sokaklara çıktı! Ortalık..
    30. EYT son dakika haberleri bugün var mı?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2019
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
    BirGün'ün internet sorumlusu gözaltında!
    BirGün'ün internet sorumlusu gözaltında!