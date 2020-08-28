Pakdemirli’den 86 milyon TL’lik destek ödemesi müjdesi

Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını, 9 numara için kilogramı 12,5 lira olarak açıkladı. Bakan Pakdemirli, üreticilere yeni müjdeler de vereceklerini belirterek şöyle devam etti: “Yarın (bugün) saat 18.00 itibariyle, 11 kalemde, 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini, değerli üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız.

Destekleme ödemesi kapsamında İyi Tarım Uygulamaları Desteği olarak 44 milyon 888 bin lira, Organik Tarım Desteği kapsamında 19 milyon 384 bin 800 lira, Toprak Analizi Desteği olarak 1 milyon 361 bin lira, Mazot ve Gübre Desteği kapsamında 255 bin lira, Yem Bitkileri Desteği olarak 1 milyon 445 bin lira, Uzman Eller Hayvancılık Proje Desteği kapsamında 11 hak sahibi vatandaşımıza 1 milyon 100 bin lira, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 73 bin lira, Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği olarak 4 milyon 536 bin lira, Hububat-Baklagil Fark Ödemesi Desteği kapsamında, 11 milyon 210 bin lira, Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği olarak 903 bin lira, Gen Kaynakları Desteği olarak da 1 milyon 305 bin lira ödeme yapacağız. Toplamda vereceğimiz 86 milyon 464 bin liralık destek ödemesi, üreticilerimize, yetiştiricilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun.”