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"Paintball"un olimpik branş olması için çalışma yürütülüyor

Avrupa Paintball Birliğince, her geçen gün çok sayıda kitleye ulaşarak gelişen "paintball"un olimpik spor branşları arasında yer alması için çalışma yürütülüyor- Avrupa Paintball Birliği İkinci Başkanı Kerem Barkul:"Avrupa Paintball Birliği, 'paintball'un olimpik branş olması için gerekli çalışmaları yürütüyor. Ben bunun çok çabuk olacağını düşünüyorum. Kriterlerin çoğu tamamlandı"- "Paintball'un olimpik süreci tamamlandıktan sonra ana jenerasyonumuz olan 16-18 yaş grubunun 24-25 yaşlara ulaştığı zaman Türkiye'nin bu branşta olimpiyat madalyası çıkartma şansı çok çok yüksek"

23 Temmuz 2019 Salı 11:57
"Paintball"un olimpik branş olması için çalışma yürütülüyor

ERZURUM (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Avrupa Paintball Birliği İkinci Başkanı Kerem Barkul, "Avrupa Paintball Birliği, 'paintball'un olimpik branş olması için gerekli çalışmaları yürütüyor. Ben bunun çok çabuk olacağını düşünüyorum. Kriterlerin çoğu tamamlandı." dedi.

Türkiye'de, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu çatısı altında faaliyet yürüten paintball, macera, heyecan, korku gibi faktörleri bir araya getirmesiyle son yıllarda en çok yapılan spor branşları arasında yer almaya başladı.

Temelde iki takımın, ellerindeki boya tabancalarıyla birbirlerine isabet ettirmeye çalıştığı paintball, herkesin kendini ve takım ruhunu keşfettiği eğlenceli oyun olarak dikkati çekiyor.

Ülkede her geçen gün çok sayıda kitleye ulaşarak gelişen bu sporun olimpik spor branşları arasında yer alması için çalışma yürütülüyor.


- "Dünya klasmanlarında çok iyi derecelerimiz var"


Avrupa Paintball Birliği İkinci Başkanı Kerem Barkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "paintball"un sahalarının 40 metreye 50 metre ölçülere sahip olduğunu söyledi.

Oyunun saha içerisindeki 44 ile 50 arasında değişen siper eşliğinde oynandığını ifade eden Barkul, "Paintball, 5'e 5 oyuncu ve takımların koçları eşliğinde oynanıyor. Dünya klasmanları içerisinde baktığımızda çok iyi derecelerimiz var. Üç ayrı takımımız İstanbul, Ankara ve İzmir takımlarımız birçok kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı." diye konuştu.

Barkul, Paintball Milli Takımı'nın 2015'te Malezya'daki dünya şampiyonasında üçüncü olduğunu anımsattı.


- "Olimpik branş olması için kriterlerin çoğu tamamlandı"


Milli takım kampının Erzurum'da tamamlandığı ve çalışmaların hızla sürdüğünü aktaran Barkul, şunları kaydetti:

"İllerimizdeki takımlar çok iyi müsabakalar çıkartıyor. Düzenlenen müsabakalarda, ileride bu işin başlangıcı olan 18-16 yaş aralığında birçok arkadaşımız mücadele ediyor ve bunlar geleceğin sporcularıdır. Avrupa Paintball Birliği, 'paintball'un olimpik branş olması için gerekli çalışmaları yürütüyor. Ben bunun çok çabuk olacağını düşünüyorum. Kriterlerin çoğu tamamlandı."

"Paintball"un olimpik spor branşları arasında gösterilmesinin ardından Türkiye'de yapacakları çalışmaları anlatan Barkul, "Paintball'un olimpik süreci tamamlandıktan sonra ana jenerasyonumuz olan 16-18 yaş grubunun 24-25 yaşlara ulaştığı zaman Türkiye'nin bu branşta olimpiyat madalyası çıkartma şansı çok çok yüksek. Bunu umut ediyoruz ve bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:57
  1. Avrupa Paintball Birliği İkinci Başkanı Kerem Barkul
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