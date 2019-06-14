Pablo Fornals, West Ham United'da - İngiliz kulübü, Villarreal'de forma giyen 23 yaşındaki İspanyol oyuncu Pablo Fornals'ı transfer etti



İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, İspanyol orta saha oyuncusu Pablo Fornals'ı renklerine bağladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada bonservis ücreti açıklanmasa da, oyuncunun kulüp tarihinde Felipe Anderson'dan (42 milyon sterlin) sonra en pahalı 2. transfer olduğu bildirildi. West Ham United, 23 yaşındaki İspanyol milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz basınında, West Ham United'ın bu transfer için 24 milyon sterlin ödeyeceği iddia edildi. Pablo Fornals, Villarreal formasıyla geçen sezon çıktığı 50 maçta 5 gol attı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.