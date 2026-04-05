Bu hataya düşmeyin: Meğer yıllardır yanlış pişiriyormuşuz! Sebzelerin vitaminini öldüren...
Meğer yıllardır yanlış pişiriyormuşuz ve bu detaylara dikkat etmeyip büyük hatalar yapmışız...
Sağlıklı beslenmek için pazar tezgâhlarından özenle seçtiğiniz o taze sebzeler, yanlış pişirme yöntemleri yüzünden tabağınıza gelene kadar birer "posaya" dönüşüyor olabilir. Vitaminleri koruduğumuzu sanırken aslında onları suda eritip döküyoruz. Peki, vitaminli sebzeler için doğru olan pişirme tekniği ne? Gelin birlikte bakalım…
Birçoğumuz sebzeleri yumuşayana kadar bol suda kaynatmanın en sağlıklı yol olduğunu düşünürüz. Ancak bilimsel gerçekler bunun tam aksini söylüyor. Özellikle suda çözünen C ve B grubu vitaminleri, yüksek ısı ve bol suyla temas ettiğinde sebzenin bünyesini terk ederek haşlama suyuna geçiyor. Eğer o suyu dövüyorsanız, sebzenin tüm şifasını da lavaboya boşaltıyorsunuz demektir. İşte sebzelerin vitaminini "öldüren" o hatalar ve doğrusu için altın kurallar...
1. En Büyük Hata: Bol Suda Kaynatmak Sebzeleri tamamen suyun içine gömerek fokur fokur kaynatmak, besin değerlerini saniyeler içinde yok eder. Özellikle brokoli, ıspanak ve taze fasulye gibi hassas sebzeler bu yönteme karşı çok dirençsizdir. Doğrusu: Buharda pişirme yöntemini tercih edin. Sebzeler suyla temas etmediği için vitaminler doku içinde hapsolur.
2. Sebzeleri Suya "Soğukken" Atmak Sebzeleri soğuk suya koyup suyla birlikte ısınmasını beklemek, pişirme süresini uzatır. Isıya maruz kalma süresi arttıkça vitamin kaybı da doğru orantılı olarak artar. Doğrusu: Eğer mutlaka haşlamanız gerekiyorsa, önce suyu kaynatın ve sebzeleri kaynayan suyun içine atarak "şok" haşlama yapın.
3. Pişirme Süresini Uzatmak (Diri Bırakın!) Sebzeler çatalda dağılacak kadar yumuşadığında aslında hücre yapıları tamamen bozulmuş demektir. Rengini kaybeden ve matlaşan sebze, besin değerini de kaybetmiş demektir. Doğrusu: Sebzelerin renginin hala canlı ve dokusunun hafif çıtır (al dente) kalmasına özen gösterin. Rengi ne kadar canlıysa, vitamini o kadar yerindedir.
4. Metal Bıçak Kullanımı ve Önceden Doğrama Sebzeleri pişirmeden çok önce küçük parçalara bölmek, yüzey alanını artırarak oksijenle temasını hızlandırır. Bu da oksitlenmeye ve C vitamini kaybına yol açar. Doğrusu: Sebzeleri mümkünse elinizle koparın veya pişirmeden hemen önce büyük parçalar halinde doğrayın.
