Küresel Devlerin Uçuk Hedefleri! Uzman analistlerin altın yorumu gündem oldu Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar... MHP Lideri Devlet Bahçeli tebrik etmiş, Bozkurt figürü hediye etmişti: Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni mesleği... Bu etkisini kimse konuşmuyor... Çay ve kahvede bu hatayı yapmayın! Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı... Biber salçası mı, domates salçası mı? A ve C vitaminleri bakımından hangisi daha üstün! Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor... Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 'hepsi palavra' diyerek açıklama geldi! Biyorezonans denilen...
Bu hataya düşmeyin: Meğer yıllardır yanlış pişiriyormuşuz! Sebzelerin vitaminini öldüren...
Bu hataya düşmeyin: Meğer yıllardır yanlış pişiriyormuşuz! Sebzelerin vitaminini öldüren...

Meğer yıllardır yanlış pişiriyormuşuz ve bu detaylara dikkat etmeyip büyük hatalar yapmışız...

#1
Foto - Bu hataya düşmeyin: Meğer yıllardır yanlış pişiriyormuşuz! Sebzelerin vitaminini öldüren...

Sağlıklı beslenmek için pazar tezgâhlarından özenle seçtiğiniz o taze sebzeler, yanlış pişirme yöntemleri yüzünden tabağınıza gelene kadar birer "posaya" dönüşüyor olabilir. Vitaminleri koruduğumuzu sanırken aslında onları suda eritip döküyoruz. Peki, vitaminli sebzeler için doğru olan pişirme tekniği ne? Gelin birlikte bakalım…

#2
Foto - Bu hataya düşmeyin: Meğer yıllardır yanlış pişiriyormuşuz! Sebzelerin vitaminini öldüren...

Birçoğumuz sebzeleri yumuşayana kadar bol suda kaynatmanın en sağlıklı yol olduğunu düşünürüz. Ancak bilimsel gerçekler bunun tam aksini söylüyor. Özellikle suda çözünen C ve B grubu vitaminleri, yüksek ısı ve bol suyla temas ettiğinde sebzenin bünyesini terk ederek haşlama suyuna geçiyor. Eğer o suyu dövüyorsanız, sebzenin tüm şifasını da lavaboya boşaltıyorsunuz demektir. İşte sebzelerin vitaminini "öldüren" o hatalar ve doğrusu için altın kurallar...

#3
Foto - Bu hataya düşmeyin: Meğer yıllardır yanlış pişiriyormuşuz! Sebzelerin vitaminini öldüren...

1. En Büyük Hata: Bol Suda Kaynatmak Sebzeleri tamamen suyun içine gömerek fokur fokur kaynatmak, besin değerlerini saniyeler içinde yok eder. Özellikle brokoli, ıspanak ve taze fasulye gibi hassas sebzeler bu yönteme karşı çok dirençsizdir. Doğrusu: Buharda pişirme yöntemini tercih edin. Sebzeler suyla temas etmediği için vitaminler doku içinde hapsolur.

#4
Foto - Bu hataya düşmeyin: Meğer yıllardır yanlış pişiriyormuşuz! Sebzelerin vitaminini öldüren...

2. Sebzeleri Suya "Soğukken" Atmak Sebzeleri soğuk suya koyup suyla birlikte ısınmasını beklemek, pişirme süresini uzatır. Isıya maruz kalma süresi arttıkça vitamin kaybı da doğru orantılı olarak artar. Doğrusu: Eğer mutlaka haşlamanız gerekiyorsa, önce suyu kaynatın ve sebzeleri kaynayan suyun içine atarak "şok" haşlama yapın.

#5
Foto - Bu hataya düşmeyin: Meğer yıllardır yanlış pişiriyormuşuz! Sebzelerin vitaminini öldüren...

3. Pişirme Süresini Uzatmak (Diri Bırakın!) Sebzeler çatalda dağılacak kadar yumuşadığında aslında hücre yapıları tamamen bozulmuş demektir. Rengini kaybeden ve matlaşan sebze, besin değerini de kaybetmiş demektir. Doğrusu: Sebzelerin renginin hala canlı ve dokusunun hafif çıtır (al dente) kalmasına özen gösterin. Rengi ne kadar canlıysa, vitamini o kadar yerindedir.

#6
Foto - Bu hataya düşmeyin: Meğer yıllardır yanlış pişiriyormuşuz! Sebzelerin vitaminini öldüren...

4. Metal Bıçak Kullanımı ve Önceden Doğrama Sebzeleri pişirmeden çok önce küçük parçalara bölmek, yüzey alanını artırarak oksijenle temasını hızlandırır. Bu da oksitlenmeye ve C vitamini kaybına yol açar. Doğrusu: Sebzeleri mümkünse elinizle koparın veya pişirmeden hemen önce büyük parçalar halinde doğrayın.

