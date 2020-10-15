Özür yetmez istifa etsin

Yüksek mahkemedeki yüksek rezaleti Akit’e değerlendiren hukukçulardan Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın paylaşımına tepki.

Vesayetçi zihniyetin hala aktif olduğunu belirten Avukat Yakup Alar, şunları dile getirdi: “15 Temmuz darbesine karşı milletimizin göstermiş olduğu kahramanlığa rağmen hâlâ bu vesayetçi zihniyetin canlı ve aramızda olduğunu görmek üzüntü vericidir.

Bu açık bir tehdittir

“Darbeci zihniyetin devletin en önemli kurumlarında, yüksek yargı organlarında olmasını kabul edemeyiz. Bu siyasi ve milli iradeye yönelik bir tehdittir. Bu darbeci zihniyet kalıntılarının derhal istifa etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Anayasa Mahkemesi bundan sonraki kararları daha da tartışılır hale gelecektir” ifadelerini kullandı.

AYM’ye çekidüzen vakti

Anayasa Mahkemesi’nin son dönemdeki kararlarının FETÖ’ye moral verdiğini söyleyen Alar, MİT TIR’ları görüntülerini firari Can Dündar’a servis eden Enis Berberoğlu kararının da bunlardan biri olduğuna değindi. Avukat Alar, şöyle devam etti: “Hukuk hiçbir zaman kötü niyeti korumadığı gibi terör örgütlerine yardım ve yataklık edenleri de korumaz. Terör örgütü FETÖ’ye yardım ve yataklıktan mahkûm olan birisini bir siyasi parti yargıdan kaçırmak için milletvekili seçimlerinde listeye almış, seçtirmiş, yargı tarafından mahkum edildiği halde bu sefer AYM koruması altına alınmak istenmektedir. Bu sebeple artık AYM’nin de yeni sisteme göre uyarlanma vakti gelmiştir.”

Müebbetlik suç

Dünya Düşünce Derneği Genel Sekreteri Av. Mehmet Şamil Şenalp da darbe iması yapan AYM üyesi Yıldırım’ın bir an evvel yargılanması gerektiğini belirtti. Türkiye tecrübesinde ‘ışıklar yanıyor’ ifadesinin açıkça darbeyi hatırlattığına değinen Şenalp, şunları ifade etti: “Bu sözleri sarf eden şahıs, sözlerinden ne anlaşılacağını öngörecek durumda birisidir. 15 Temmuz’dan maalesef ders alınmamış ki hâlâ birileri siyasi iktidarın seçim dışında bir yolla el değiştirmesini hayal edebiliyor. Halbuki siyasi iktidarı seçimler dışında bir yolla devirmeye dönük eylemler Türk Ceza Kanununda Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar başlığı altında suç olarak tanımlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseler için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülmüştür. Anılan hüküm karşısında hiç kimsenin suç işleme özgürlüğünden ya da imtiyazından söz edilemez.”

Suç işleme özgürlüğü yok

AYM üyelerine sağlanan hukuki korumaların suç işleme özgürlüğü vermediğini hatırlatan Av. Şenalp, şöyle devam etti: “Yüksek yargıçlara sağlanan hukuki korumaların, bu kişilerin kararlarında hiçbir endişe duymadan hukuku uygulamalarını temin içindir. Kesinlikle özel hayatlarında kişisel sosyal medya hesaplarında yaptıkları hukuka aykırı paylaşımlar yönünden kendilerine bir imtiyaz ya da koruma sağlamaz. Çünkü özel hayattaki fiil suç teşkil ediyorsa bunun görevle ilgili bir yönü söz konusu değildir.”

Hesabını vermeli

Şenalp, sözlerini şöyle tamamladı: “Herkes hukuk önünde eşittir. Şimdi toplumun açık beklentisi, ışık oyunlarıyla millet iradesini hafife alanların tıpkı 15 Temmuz sonrasında olduğu gibi kararlılıkla ve bir an evvel hukuk önünde çıkartılmasıdır. Hukukun gereği budur. Yakılacak hiçbir ışık milletin ışığından daha aydınlık ve daha parlak değildir.”

Önce tehdit etti yemeyince özür diledi

Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak mahrumiyeti kararı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yok hükmünde sayılmıştı. AYM üyesi Engin Yıldırım da önceki akşam saatlerinde Anayasa Mahkemesi binasının gece vakti çekilmiş resmini paylaşarak, “ışıklar yanıyor” ifadesini kullanmıştı. Yıldırım’ın bu mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan “Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor” mesajını akıllara getirmişti. Skandalın ardından tepki alınca özür dilemek zorunda kalan Yıldırım, “Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgıyla yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum” dedi.