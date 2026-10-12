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Siyaset Öztrak’tan Özgür Özel’e veryansın: Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu CHP’ye ödetmeye çalışıyor!
Siyaset

Öztrak’tan Özgür Özel’e veryansın: Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu CHP’ye ödetmeye çalışıyor!

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Öztrak’tan Özgür Özel’e veryansın: Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu CHP’ye ödetmeye çalışıyor!

AK Parti’ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay için “Özgür Özel’e aday yapılmaması gerektiğini söyledim” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Yeni Parti lideri Özel’e, CHP Grup Başkanvekili Faik Öztrak’tan cevap geldi. Özgür Özel için '10 parmağında 10 kara var' diyen Öztrak, “Sütte leke var, onda yok’ dedikten sonra AK Parti'ye geçen Tugay'ı 'sütü bozuk' ilan etseniz neye yarar? Yalanlasa da arşiv unutmaz. Kendi ses ve görüntüleriyle yalanları yüzlerine vurulanlar, şimdi çıkmışlar, hiç utanmadan, CHP'nin Genel Başkan'ını yalan söylemekle suçlamaya kalkıyor. Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu CHP'ye ödetmeye çalışıyor” dedi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, parlamentonun asli varlık nedeninin yasama ve denetlemeler olduğunu ifade ederek, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında Meclis'te mutlaka araştırma komisyonu kurulması gerektiğini savundu.

Fon soruşturmalarını "finansal Susurluk" şeklinde nitelendiren Öztrak, "Bu vurgunun bihakkın sorgulanıp değerlendirildiğine kamuoyu vicdanının ikna olması, piyasa oyuncularının böyle bir vurgunun bir daha tekerrür etmeyeceğine inanması, güvenin sağlanarak bir bulaşma riskinin önlenmesi için araştırma komisyonunun kurulması ve vurgunun Meclis tarafından denetlenmesi, buna göz yuman veya ortak olan kamu yöneticilerinin Meclis'imize hesap vermesi bu işin doğru iliklenecek ilk düğmesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet partilerine çağrı yapan Öztrak, "Siz, 'Skandala karışanların listesi elimizde, açıklayacağız ama önce teyit ediyoruz' diye fon mağduru olan yüz binleri ve kamuoyunu bekletip sonra hüsrana uğratırsanız, millet de 'Arkadaş siz kimlerle neyin pazarlığını yapıyorsunuz?' diye sorar" ifadesini kullandı.

VAHAP SEÇER HESAP VERECEK

Haklarındaki soruşturma kapsamında tutuklanan ve geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i cezaevinde ziyaret ettiklerini aktaran Öztrak, "Bizler, 'Tüyü bitmedik yetimin parasını harcayan herkes gerektiğinde bunun hesabını vermeli.' diyenleriz. Belediye başkanlarımız da hesap vermeyi bir onur kabul ediyor. Bundan kaçmak, Atatürk'ün emaneti CHP'yi kendilerine siper etmek akıllarından bile geçmiyor." diye konuştu.

ÖZEL’İN 10 PARMAĞINDA 10 KARA VAR

Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la ilgili sözlerini eleştiren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanı Öztrak, şunları söyledi: "Partimizi kurultayda satın almaya cüret eden, sonra da birbirlerini ihbar ederek, 100 yıllık CHP'yi, Atatürk'ün bize emanetini mahkeme kapılarına düşüren, yargının batıllıklarını tescillediği eski yöneticiler, son seçimlerde belediye başkanlarını nasıl ve neye rağmen aday yaptıkları ortaya döküldükçe, 10 parmaklarında 10 karayı panik halinde her yere sürüyorlar. CHP'ye çamur atıyorlar. Bilsinler ki mahcup ederiz. 'Sütte leke var, onda yok' dedikten sonra AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'ı 'sütü bozuk' ilan etseniz neye yarar? Vefat etmiş genç bir belediye başkanının hatırası arkasına gizlenip, 'Ben öyle bir şey demedim.' diye yalan söylemeniz ayıptır, günahtır. Arşiv unutmaz. Kendi ses ve görüntüleriyle yalanları yüzlerine vurulanlar, şimdi çıkmışlar, hiç utanmadan, CHP'nin Genel Başkan'ını yalan söylemekle suçlamaya kalkıyorlar. Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu CHP'ye ödetmeye çalışıyor."

TÜRKİYE SUUDİ ARABİSTAN’A ASKER GÖNDERİRSE CHP NE YAPACAK?

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması konusunda ciddi endişeler bulunduğunu anlatan Öztrak, anlaşmanın Türkiye'yi çok hızlı şekilde sıcak çatışmaların içine itebilecek hükümler taşıdığını iddia etti. Öztrak, "Dışişleri Bakanı'nın bu hususta bir an önce Meclis'e gelerek bilgi vermesini bekliyoruz" dedi.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da cevaplayan Öztrak, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Türkiye'nin Suudi Arabistan'a asker göndermesine ilişkin bir girişim olması durumunda CHP'nin nasıl bir tavır sergileyeceğine yönelik soruya, "Böyle bir şeyin olabilmesi için Dışişleri Bakanı'nın gelip Meclis'imize olan biten hakkında bilgi vermesi yetmez, bu anlaşmanın da bir an önce Meclis'e gelip onaylanması gerekir" cevabını verdi.

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