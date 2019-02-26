Özlüce Tan satranç şampiyonu oldu Özlüce Tan Okulları satranç takımı küçük kızlar kategorisinde Bursa Şampiyonu oldu.

Özlüce Tan Okulları satranç takımı küçük kızlar kategorisinde Bursa Şampiyonu oldu.

Bursa Okul Sporları Şampiyonası Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde büyük heyecana sahne oldu. Özlüce Tan Okulları’nın kızlar kategorisinde yarışan takımı ise şampiyonluk madalyasını almaya hak kazandı.

Tan Kurucularından Ergin Kayan, Mehmet Fehmi Özuslu ve kurucu temsilcisi Erten Kayan, başarıda emeği olan beden eğitimi öğretmenleriyle satranç şampiyonu olan öğrencileri tebrik ettiler. Erten Kayan, spora ve sporcuya her zaman destek olacaklarını ifade ederek, “Satranç şampiyonu olan ekibimizi kutluyorum” dedi.

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