  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem Özlem Çerçioğlu'ndan şirazesi iyice kayan Özgür’e cevap: Bu iftiraların hesabını sana soracağım!
Gündem

Özlem Çerçioğlu'ndan şirazesi iyice kayan Özgür'e cevap: Bu iftiraların hesabını sana soracağım!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özlem Çerçioğlu'ndan şirazesi iyice kayan Özgür’e cevap: Bu iftiraların hesabını sana soracağım!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’de bitmek bilmeyen skandallarla şirazesi iyice kayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kuşadası mitinginde hakkında dile getirdiği mesnetsiz iddialara ilişkin açıklama yaptı. Çerçioğlu "Özgür Özel, şahsıma ve aileme attığı iftiraların hesabını yargı önünde vereceksin" dedi.

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından düzenlediği 101’inci mitingini, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hedefinde, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in 17 Mart’ta tutuklanarak Silivri'ye gönderilmesinin sorumlusu olarak gösterdiği CHP’den AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu vardı.

MİLLİ İRADE HIRSIZI

Özel, Özlem Çerçioğlu hakkında şu iddiaları dile getirmişti: Dünya kadar arkadaşımız iftiralara direnirken, dünya kadar arkadaşımız onurunu, haysiyetini koruyup zindanlara katlanırken Aydın'ın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın önüne bazı dekontlar koydular. Allah muhafaza, o dekontu zaten bilsek, o yolsuzluğu bilsek, o faturaların o üçkağıtçılara ödetildiğini bilsek onu partide zaten kendimiz tutmazdık. Ama ona şunu dediler: ‘Ya hapse atılacaksın ya AK Parti’ye katılacaksın.’ O da dedi ki ‘Evet, ben Aydın'ın iradesini çalarım ama bir de şirketimiz var, onun da kurtarılmasını isterim.’

İşte Ömer Günel’e yapılan operasyon Aydın'ın iradesinin AK Parti'ye satılmasının eski adı ‘Topuklu Efe’ olan ‘topuklayan efe'nin transferinin bedellerinden biridir. Bu transferle Aziz İhsan Aktaş'ın, Özlem Çerçioğlu ile kurduğu kirli ilişkinin temizlenmesi, hakkında yürüyen operasyonların bir kenara getirilip takipsizlik verilmesi, beraat verilmesi vaatlerin biridir. Bir diğeri eşinin, batan aile şirketinin kurtarılmasıdır. Üçüncü taksit de kendisinin bu ihanete itiraz eden, direnen, sizin iradenizi savunan Ömer Günel'e iftira atılmasıdır. İşte bu milli irade hırsızı, 14 Ağustos günü gidip AK Parti'ye katıldıktan sonra Kuşadası'ndan bir meczup, elinde kanıtı olmayan bir iftiracı İstanbul'a götürülmüş, Ak Toroslar Çetesi’ne ifade verdirilmiş ve Ömer Günel'in tutuklanmasına ancak ‘evet’ diyebilecek tek savcı, tek hakim İstanbul'da bulunduğu için ‘Ömer Günel burada yolsuzluk yapıyor. Parayı da Ekrem İmamoğlu'na aktarıyor’ yalanı atılmıştır.”

ÇERÇİOĞLU: YARGI ÖNÜNDE GÖRÜŞÜRÜZ

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ise yolsuzluk, rüşvet, irtikap, fuhuş gibi bitmek bilmeyen skandallarla şirazesi iyice kayan CHP Genel Başkanının iftiralarına şöyle cevap verdi: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası'nda gerçekleştirdiği açık hava toplantısında mesnetsiz ithamlarla şahsıma ve aileme yönelik attığı iftiraların hesabını yargı önünde verecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarım."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23