Özkan Yalım'dan CHP yönetimine tehdit üstüne tehdit! 'Ben istifa ediyorsam Özgür Özel de...'

Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP yönetimine yönelik sert çıkışlarını sürdürdü. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen ve istifası istenen Yalım, “Ben istifa ediyorsam Özgür Özel de istifa etsin” ifadelerini kullandı.

Yasak aşkıyla uygunsuz şekilde basıldığı görüntülerin ardından rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla da tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP yönetimini tehdit üzerine tehdide boğuyor. Daha önce "İhraç edilirsem bildiğim her şeyi anlatırım" diyen Yalım'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından bir kez daha CHP yönetimini hedef aldı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in ulaştığı bilgilere göre istifa etmesi beklenen Özkan Yalım'ın bu kez Özgür Özel'e seslendiği ve "CHP benim arkamı kollamazsa, beni yalnız bırakırlarsa bildiğim her şeyi anlatırım. Eğer ben istifa ediyorsam Özgür Özel de istifa etmeli" dediği öğrenildi.

Atik, alınan kararın CHP içinde konuyu unutturmak, kamuoyunun tepkisini yavaşlatmak, azaltmak, düşürmek için bu kararın alındığı yorumlarının yapıldığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi