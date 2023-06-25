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Gündem Özkan Uğur vefat mı etti? Flaş açıklama geldi
Gündem

Özkan Uğur vefat mı etti? Flaş açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-06-25 13:50:00 -
Özkan Uğur vefat mı etti? Flaş açıklama geldi

MFÖ grubunun üyesi sanatçı Özkan Uğur’un vefat ettiği iddiası sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Söz konusu iddialarla ilgili Özkan Uğur’un yeğeni Özlem Uğur'dan açıklama geldi.

MFÖ grubunun üyesi sanatçı Özkan Uğur’un vefat ettiği iddiası sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Özkan Uğur’un yeğeni Özlem Uğur, söz konusu iddialar üzerine “Koşuyolu Acıbadem Hastanesi’nde tedavi gören amcasıyla ilgili iddiayı yalanladı ve “Sosyal medyada amcamla ilgili yayınlanan haber ASILSIZDIR.. Yüzlerce mesaja cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen müsterih olunuz. Süreci için bizlerden gelecek habere itibar ediniz.. Anlayışınız için teşekkür ederiz” mesajını yayınladı.

 

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