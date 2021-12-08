Özkan Demir kimdir? Özkan Demir hangi partiden? İmranlı Belediyesi hangi partide?
İmranlı Belediyesi hangi partide? Sivas’ın İmranlı İlçesi Belediye Başkanı Murat Açıl trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. CHP’li Murat Açıl’ın yerine belediye başkanı için seçim yapıldı. İmranlı Belediye meclisi AK Partili Meclis Üyesi Özkan Demir’i İmranlı Belediye Başkanı seçti. Peki Özkan Demir kimdir? Özkan Demir kaç yaşında? Özkan Demir ne iş yapıyor? Özkan Demir hangi görevlerde bulundu? İşte Özkan Demir hayatı, biyografisi.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde, Murat Açıl'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından boşalan Belediye Başkanlığına, Ak Parti'li Belediye Meclis Üyesi Özkan Demir seçildi. İmranlı Belediye Meclisi, aralık ayı toplantısı belediye binasındaki meclis salonunda yapıldı. Toplantıda, belediye başkanı seçimi yapıldı.
Seçimlerde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Özkan Demir 6, CHP Belediye Meclis Üyesi Doğan Alışkan ise 3 oy aldı. İmranlı Belediye Başkanlığı görevine seçilen Özkan Demir seçim sonrası yaptığı açıklamada, “Öncelikle başkanımıza Allah’tan rahmet, sevgili ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Böyle olmasını kimse istemezdi. Başkanımla İmranlı iyi bir ivme yakalamıştı. Takdiri ilahi bu kadarmış. Üzgünüz. Değerli meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte sağ duyulu bir şekilde seçimimizi yaptık. Görevi bize layık gördüler. Allah izin verirse yine hep birlikte bu işi yürüteceğiz” dedi.
Özkan Demir ne mezunu?
Evli ve 4 çocuk babası olan Demir, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü mezunu.