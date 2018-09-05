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Özhaseki'den yerel seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Bu birlik ve beraberliğimizle önümüzdeki yerel seçimlerden de AK Parti olarak yine büyük bir zaferle çıkacağız” dedi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:01
Özhaseki'den yerel seçim açıklaması

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Ülkemizi ekonomik ambargolarla dize getirmek isteyen yerli ve yabancı hainlere fırsat vermeden en güzel şekilde mücadele edeceğiz. Bu birlik ve beraberliğimizle önümüzdeki yerel seçimlerden de AK Parti olarak yine büyük bir zaferle çıkacağız” ifadelerini kullandı.

ÖZHASEKİ’YE ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar diğer ilçe belediye başkanları ile birlikte AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Mehmet Özhaseki’ye 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. 

BÜYÜK BAŞARI SAĞLAYACAĞINA İNANCIM TAMDIR

Modern Kayseri’nin mimarı olan Mehmet Özhaseki’ye Develi kilimi ve Türk Bayrağı hediye eden Başkan Cabbar; “Büyüğümüz Mehmet Özhaseki’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine gelmesi tam manasıyla emanetin ehline teslim edilmesi anlamına gelmektedir. Kayseri’mizi bir dünya markası haline getiren Mehmet Özhaseki, bu görevini de layıkıyla yerine getireceğine ve AK Partimizin yerel yönetimlerde büyük başarı sağlayacağına inancım tamdır. Yeni görevinin kendisine, Develimize, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi. 

“SEÇİMLERDEN BÜYÜK BİR ZAFERLE ÇIKACAĞIZ”

İlçe Belediye Balkanlarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Mehmet Özhaseki; “Ülkemizi ekonomik ambargolarla dize getirmek isteyen yerli ve yabancı hainlere fırsat vermeden en güzel şekilde mücadele edeceğiz. Bu birlik ve beraberliğimizle önümüzdeki yerel seçimlerden de AK Parti olarak yine büyük bir zaferle çıkacağız” ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 16:01
  1. Kayseri
  2. AK Parti
  3. Mehmet Özhaseki
  4. yerel seçim
  5. Mehmet Cabbar
  6. Develi

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