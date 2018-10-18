THY- Euroleague
0553 313 94 23

Özgüven eksikliğinin arkasında yatan nedenler

Özgüven eksikliğinin ardında çeşitli korkular yatıyor. Kendine güvenen ve başarılı bireyler yetiştirmek konusunda anne- baba tutumları önem arz ediyor.

18 Ekim 2018 Perşembe 20:43
Özgüven eksikliğinin arkasında yatan nedenler

Hayatta başarılı olmak için kendimize güven duymamız şart. Bu bizim aynı zamanda sosyalleşmemizin de gerekli."Ansiklopedik Eğitim ve Psikoloji Rehberi" kitabının yazarı Ömer Baldık, özgüven eksikliğine neden olan durumları şöyle sıralıyor:

1- Utangaçlık: Ne zaman birisi bize baksa, kendimizi hemen huzursuz hissederiz. Yoğun ilgi ve dikkat, insanın cesaretini kırabilir. Bu da bizde "Ya başarısız olursam" gibi korkular yaratır.

2- Kendini beğenmek: Kendine güvenle, kendini beğenmek sürekli birbirine karıştırılır. Oysa ikisinin arasında büyük fark var. Güven, insanın her durumda kendisine inanabileceğini bilmesidir. Kendini beğenmede ise, aslında özgüvenimiz eksik olsa da, çevremize özgüveni yüksek biri gibi gözükürüz.

3- Başarısızlık korkusu: Her insan başarılı olmak ister. Fakat sürekli ’başaramayacağım’ gibi bir duygunun içine hapsolursak, gerçekten de hiçbir zaman başarılı olamayız.

4- Alaya alınma korkusu: Hepimizin başına ara sıra gülünç durumlar gelebilir. Bu, herkesin bizi alaya alacağı anlamına gelmez. Önemli olan, gülüp geçebilmektir.

5- İncitilme korkusu: İçimizde çoğu zaman incitilme korkusu taşırız. Fakat bu düşünceyle, özgüven duygunuzu yitirirsiniz. İnsanların sizi kırmasından korkuyorsanız, bu sorununuzun üstesinden gelmelisiniz.

6- Reddedilme korkusu: "Onunla konuşmaktan korkuyorum. Çünkü benimle arkadaş olmayabilir" tarzındaki düşünceler, bizim içe kapanık bir hal almamıza neden olur. Başarılı ilişkiler içine giremeyiz.

7- Onaylanmama korkusu: Yaptığımız şeylerin toplum tarafından onaylanmaması gibi korkular yaşayabiliriz. Doğal olarak bu durum da özgüven eksikliğine neden olur.

8- İstenmeyen sonuçlarla karşılaşma korkusu: Bu korku yüzünden birçoğumuz riskli işlere bir türlü giremeyiz. Böyle bir duygu, özgüven eksikliği ve psikolojik sorun yaratır.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 20:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerikalı küstah Coni Türkiye'ye akıl verdi: Çare IMF
    1. Amerikalı küstah Coni Türkiye'ye akıl..
    2. Hazır ürünlerin % 80’i 50 yıl önce..
    3. Kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?
    4. O iki köyün muhtarı görevden alındı
    5. Bursa'da bulduğu parayı sahibine 11..
    6. Özgüven eksikliğinin arkasında yatan..
    7. Çocuk büyütürken bu hatalara düşmeyin
    8. Mide üşütmesi bu belirtilerle kendini..
    9. Yerel seçimler öncesi İYİ Parti TV..
    10. Yeni Havalimanı'nda bilet satışlarına..
    11. Uyurken salya akmasının önüne geçmek..
    12. Taraftarlar tesisi bastı! Tam 200 kişi
    13. PFDK'dan Bulut'a 4 yıl men cezası
    14. Birleşmiş Milletler: İdlib..
    15. İsrail'e girişi engellenen Amerika'lı..
    16. Merkel'den Brexit açıklaması: Anlaşma..
    17. Arakanlı Müslümanlar: Bizi öldürün ama..
    18. Rusya uyardı: Saakaşvili'nin izinden..
    19. Mikropları ayakkabımızla eve taşıyoruz
    20. Konya'da bir anlık dalgınlığın sonu:..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı