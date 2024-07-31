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Gündem Özgür Özel’in avukatı hızlı başladı! Değişim ve liyakat rafta kaldı
Gündem

Özgür Özel’in avukatı hızlı başladı! Değişim ve liyakat rafta kaldı

Yeniakit Publisher
2024-07-31 18:27:00 -
Özgür Özel’in avukatı hızlı başladı! Değişim ve liyakat rafta kaldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Hiç tavizimiz yok. Belediyede akraba, eş, dost, paralı pullu işlerle uğraşanların gözünün yaşına bakmayız" açıklamasına rağmen, CHP'li belediyelerden "torpilli atama" iddiaları gelmeye devam ediyor. Bu iddiaların merkezinde ise Özel’in avukatı var.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelerdeki "torpilli atama" iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "Biz bu belediyeleri eşe, dosta iş sağlamak için değil, belediyeleri çocukların geleceğine kurtarmak için kazandık" açıklamasında bulunmuştu.

OdaTv'nin haberine göre; Özgür Özel her ne kadar "Hiç tavizimiz yok. Belediyede akraba, eş, dost, paralı pullu işlerle uğraşanların gözünün yaşına bakmayız" demiş olsa da CHP'li belediyelerden "torpilli atama" iddiaları gelmeye devam ediyor.

Belediye başkanları, belediye iştirakı şirketlerde "Yönetim Kurulu Üyesi" olarak görevlendirdikleri kişilere "huzur hakkı" adı altında yapılan ödemelerle, dost, akraba ve yakınlarının birden fazla yerden maaş almasını sağlayabiliyor. "İstisnai Memuriyet Kadrosu" formülüyle de sınavsız yoldan ve memuriyet engeli aşılarak yakınlarını üst dereceli kadrolara atayabiliyor.

Son olarak Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yakın arkadaşı Sadık Can Köksal’ı önce "İstisnai Memuriyet Kadrosu" olarak bilinen Özel Kalem Müdürlüğü'ne, sonrasında da Çankaya Belde AŞ ve Çankaya Personel AŞ Yönetim Kurulu üyeliklerine atadığı iddiaları gündeme geldi. Sadık Can Köksal'ın şimdi de Çankaya Belediyesi'nde "Halkla İlişkiler Müdürü" olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.

Hüseyin Can Güner'in CHP Çankaya Belediye Başkan adaylığı süreci CHP'de Çankaya Belediye Başkan aday adaylarının kazan kaldırmasına neden olmuştu. Adaylık başvurusu yapmadığı iddia edilen Hüseyin Can Güner'in Veli Ağbaba tarafından "CHP Tüzüğü çiğnenerek" aday olarak dayatıldığı iddiasıyla patlak veren krize rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel geri adım atmayarak 30 yaşındaki avukatı Hüseyin Can Güner'i Çankaya Belediye Başkan Adayı yapmıştı.
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Adaylığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya borçlu olduğu ifade edilen Hüseyin Can Güner'in, Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer'in danışmanı Emre Caner'i de Çankaya Belde A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliğine atadığı ortaya çıkmıştı. CHP kulislerinden edinilen bilgilere göre, Emre Caner'i Gamze Taşçıer'e "danışman olarak tahsis eden" kişi de yine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ydı.

"İSTİSNAİ MEMURİYET" NEDİR

657 sayılı Kanun kapsamındaki üst dereceli kadrolara atanabilmek için memur olma şartı bulunmaktadır. Bir kamu kurumunda işçi olarak çalışan kişilerin dahi, ilgili kanunlara göre üst dereceli kadrolara atanması mümkün değildir. Bu engel belediyelerde "İstisnai Kadro" formülüyle aşılmaktadır. Bu kadrolara atanmak için memur olmak şart değildir. İstisnai kadro formülüne göre memur olmayan kişiler önce "Özel Kalem Müdürlüğü" gibi istisnai kadrolara atanmakta daha sonra da diğer kadrolara kaydırılarak sınavsız yoldan Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdürlük ve Genel Müdürlük Yardımcılığı gibi kadrolara getirilmeleri sağlanmaktadır.

KAMU YÖNETİMİNDE EN YAYGIN YOZLAŞMA: NEPOTİZM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hiç tavizimiz yok" dediği halde belediyelerdeki "torpilli atama" iddialarının merkezinde yine Özel'in bizzat kendisi veya en yakın kadroları bulunuyor. Bu nedenle CHP'nin yeni yönetiminin "değişim", "liyakat" ve "ehliyet" söylemleri ise havada yankılanan bir nutuk olmaktan öteye geçemiyor.

Dilimizde "kayırmacılık" (eş-dost-akraba) anlamına gelen "nepotizm", bazı kişi ve gruplara avantaj sağlarken, o kişi ve gruplar dışında kalan çevrelerin ise aidiyet hissinde kopmalara neden oluyor... Yapılan araştırmalara göre kamu yönetiminde görülen en yaygın yozlaşma türü olarak "kayırmacılık" öne çıkıyor. Siyasi otoritelerin güç oluşturmak veya devşirmek için seçim dönemlerinde bir takım tavizlerde bulunması da (klientalizm) bir çeşit "kayırmacılık" olarak tanımlanıyor. Özellikle seçim öncesi verilen tavizler ve liyakat dışı atamalar kurumların işleyişine zarar verdiği için bu durum, "yozlaşma" ile mücadele bizzat kamu kurumları eliyle akamete uğratılıyor.

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