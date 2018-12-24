Özgür Özel tüm takipçilerini aptal yerine koydu!

Halk TV'de yayınlanan Uğur Dündar'ın programında 'Pezevenk' Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küstah tehditlerde bulundu. ‘Pezevenk’ Müjdat Gezen, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, “Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil.” derken Metin Akpınar ise “Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler.” ifadelerini kullandı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Vatandaşların büyük tepki gösterdiği sözler sonrası savcılık Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ı ifadeye çağırdı. Sorgularının ardından iki isim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuya dahil olmak isteyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise alakasız bir paylaşımda bulundu.

'Bu ekibi karşısına alan Türkiye’yi karşısına alır'

Erdoğan karşıtlığı yaptığı için ifadeye çağırılan iki isme karşı sessiz kalmamış olmak için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Özel ise takipçilerini aptal yerine koyarcasına alakasız bir paylaşımda bulundu. Emel Sayın, Tarık Akan, Münir Özkul, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal'ın fotoğrafını paylaşan CHP'li Özel, 'Eyy Recep Tayyip Erdoğan!!! Türkiye bu fotograftır. Bu ekibi karşısına alan Türkiye’yi karşısına alır...' ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili tek kişinin Metin Akpınar olduğunu görmezden gelen Özel'in paylaşımı takipçileri tarafından 'Eski Türkiye'ye övgü' şeklinde yorumlandı.



Duyarlı vatandaşlardan gönderme geldi

Duyarlı vatandaşlar CHP'li Özel'in paylaşımın altına çok sayıda mizahi paylaşımlarla gönderme yaptı.



İşte o paylaşımlardan bazıları;













